История добропорядочной судьи, которая несмотря на давление и побои, борется с коррупцией

Представьте, что вы судья и чиновник предлагает взятку за правильное решение. Но вы добропорядочный судья и заявляете о факте подкупа. Теперь представьте, что за это на вас давят еще больше. Теперь не только представители чиновника, но и председатель вашего суда. Но вы принципиальный судья поэтому и об этом давление заявляете публично.

В здоровой судебной системе это бы привело к наказанию коррупционера и председателя суда, который помогал давить на вас. В нашей действительности вас накажет сама судебная система. Но общественность скажет спасибо и даже отметит премией. Премию честь недели за настойчивость и публичность в борьбе против коррупции получает полтавская судья Лариса Гольник.

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В 2014 году она отказалась от взятки за правильное решение по делу против мэра Полтавы Александра Мамая. Тот злоупотребил служебным положением в интересах своей падчерицы. Теперь помощник Мамая сидит на скамье подсудимых. А судья пытается наказать и самого мэра. За это она получила давление со стороны председателя суда. Препирательства, работа в тяжелых условиях, необоснованные обвинения, публичные унижения и даже рукоприкладство. Так вел себя с ней Александр Струков.

Недобропорядочный судья Александр Струков

В 2016 году судья сообщила об этой ситуации в антикоррупционный комитет Рады. Из-за этого преследования только усилились. И на нее напали неизвестные, избили ее дубинками и перебили ноги ее мужу.

На днях Высший совет правосудия привлекла судью Гольник к ответственности за участие без согласия председателя суда в парламентском комитете и сообщение в Фейсбук. Такое решение может отстранить судью от участия в отборе к Антикоррупционного суда.

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