За что судье Высшего административного суда Украины вручили обвинительный акт

Судье Высшего административного суда Украины Олегу Голяшкину работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили обвинительный акт.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги с денисом Бигусом", пишет BIHUS.Info.

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Правоохранители уже завершили досудебное расследование, поэтому теперь уголовное дело судьи-фигуранта программы "Наши деньги" передается в суд.

Дело Олега Голяшкина передается в суд

Сотрудники НАБУ обыскали рабочий кабинет и квартиру судьи Олега Голяшкина и нашли там 99 тысяч долларов, 5 тысяч евро и 430 фунтов стерлингов. Как указано в постановлении, происхождение 37-ми тысяч долларов Олег Голяшкин объяснить не смог, ссылаясь на то, что они принадлежат его матери, Вере Голяшкиной.

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Стоит отметить, что ранее Олегу Голяшкину сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 366-1 Уголовного кодекса (Заведомо недостоверные сведения в декларации за 2015 и 2016 годы).

Судья Высшего административного суда Украины Олег Голяшкин

Напомним, что журналисты проекта “Наши деньги. Досудилися” обнаружили, что вышеупомянутый судья судился за служебное жилье, в то время как в собственности его матери Веры Голяшкиной были две квартиры возле Печерской Лавры, где жил сам судья. При этом обозначал Олег Голяшкин в декларации не фактическое место проживания, а аренду квартиры на левом берегу Днепра.