12:20
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Анонимы Авакова:почему на шлемах до сих пор нет номеров,позволяющих идентифицировать полицейских

101 Читати новину українською
Расследование
Расследование "Анонимы Авакова" / BIHUS.Info

Часть шлемов полиции до сих пор не пронумерована. Номера на остальных не соответствуют номерам полицейских жетонов, а при выдаче шлемов не фиксируют, кто из полицейских получил шлем с соответствующим номером.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет BIHUS.Info.

Читайте также: Заместитель главы СБУ Демчина купил элитное авто во время следствия о незаконном обогащении

"В течение января-февраля 2015 года каждый милиционер, надеюсь, к тому времени – полицейский, будет иметь свой персональный жетон с личным номером для ношения на служебной форме при патрулировании и соответствующий номер на шлемах", – написал министр внутренних дел Арсен Аваков 18 ноября 2014 года. То есть еще до великой полицейской реформы.

Через три с половиной года после того сообщения, в мае 2018 года, Арсен Аваков в разговоре с журналистами BIHUS.Info сначала настаивал, что номера на шлемах полицейских не должны соответствовать номерам жетонов. Однако, уже через мгновение министр передумал.

Я думаю, что в Киеве вы увидите совпадение
– сказал Аваков.

Журналисты провели такую проверку еще до разговора с главой МВД. Когда в киевском Парке Славы на 9 мая стянули большое количество полицейских для охраны общественного порядка, в многих из них вообще не оказалось номеров на шлемах. Были такие случаи и среди спецназовцев.

И даже у тех полицейских, чьи шлемы были пронумерованы, эти номера не совпадали с номерами индивидуальных жетонов. В тот день журналисты BIHUS.Info не обнаружили хотя бы одного совпадения. При этом, в большинстве полицейских их жетоны были скрыты.

Читайте также: Родственники заместителя председателя СБУ Демчины обзавелись элитной недвижимостью на Ровенщине

После этого эксперимента журналисты написали запрос в Национальную полицию, чтобы проверить, фиксируют ли при выдаче работникам полиции шлемов, кому какой выдали.

Вместо копий таких сведений за 9 мая они получили звонок от работника Нацполиции Петра Бобровника. Милиционер сказал, что запрос о сведениях направили к нему.

Это знаете как: схватил шлем, издали и побежал. И даже могли не спросить, это получил там Степан, Василий, Николай. Некоторые подразделения фиксируют за каждой личностью, а некоторые вот так, знаете, халатно относятся. Выдали? Выдали. А какой там номер – бог его знает,
– пояснил он.

После этого разговора хотя бы одной копии ведомости, где были бы зафиксированы номера шлемов и сотрудники полиции, которым эти шлемы выдали, журналисты так и не получили.

Следует заметить, что Закон "О Национальной полиции" 2015 года четко не устанавливает порядок нанесения номеров на шлемы. В статье 20 Закона написано, что на шлем наносят "номер нагрудного знака" работников полиции подразделения специального назначения. При этом в Законе вообще нет объяснения, что такое "подразделение специального назначения".

О шлемах, которые выдают "обычным" полицейским, в Законе вообще не говорится. Есть только общее положение.

Полицейскому запрещено снимать с униформы или скрывать нагрудный знак, а также любым другим образом препятствовать прочтению информации на нем или фиксированию ее с помощью технических средств,
– указано в документе.

Итак, полицейские, которых 9 мая задействовали для охраны общественного порядка в Киеве, нарушили закон, скрывая свои нагрудные знаки. При этом на их шлемах или не было номеров, или эти номера не соответствовали номерам жетонов. Сведения о выдаче шлемов с соответствующими номерами, очевидно, тоже не велись.

Это означает, что в случае применения полицейскими силы и возможного превышения полномочий возможности идентифицировать их нет. Такой же была ситуация и с работниками "Беркута" во время Революции Достоинства, например, после разгона студентов 30 ноября 2013 года. Многих из них до сих пор не могут привлечь к ответственности, поскольку установить их личности невозможно.

Полный выпуск расследование "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.

Теги: Новости Украины Расследования Полиция Министерство внутренних дел Арсен Аваков
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Куди та чому втекли керівники
сегодня, 12:01 Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін
Олексій Чибісов 1061
Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
сегодня, 11:00 Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
Тетяна Мартинюк 271
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
4 июня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
337
Антрацит как средство гибридной войны
сегодня, 08:40 Антрацит как средство гибридной войны
Віталій Кулик 668
4 июня, 22:06 "Росія вже двічі порушувала угоди" – інтерв'ю лідера європейських "зелених"
Блог Медіа 785
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук