Аноніми Авакова: чому на шоломах досі відсутні номери, що дозволяють ідентифікувати поліцейських

Частина шоломів поліції досі не пронумерована. Номери на решті не відповідають номерам поліцейських жетонів, а при видачі шоломів не фіксують, хто з поліцейських отримав шолом із відповідним номером.

Про це йдеться у розслідуванні для програми "Наші гроші з денисом Бігусом", пише BIHUS.Info.

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"Протягом січня-лютого 2015 року кожен міліціонер, сподіваюсь, до того часу – поліцейський, матиме свій персональний жетон з особистим номером для носіння на службовій формі при патрулюванні і відповідний номер на шоломах", – написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 листопада 2014 року. Тобто ще до великої поліцейської реформи.

Через три з половиною роки після того повідомлення, у травні 2018 року, Арсен Аваков у розмові із журналістами BIHUS.Info спочатку наполягав, що номери на шоломах поліцейських не мають відповідати номерам жетонів. Однак, вже за мить міністр передумав.

Я думаю, що в Києві ви побачите співпадіння,

– сказав Аваков.

Журналісти провели таку перевірку ще до розмови з главою МВС. Коли до київського Парку Слави на 9 травня стягнули велику кількість поліцейських для охорони громадського порядку, в багатьох із них взагалі не виявилося номерів на шоломах. Були такі випадки і серед спецпризначенців.

І навіть у тих поліцейських, чиї шоломи були пронумеровані, ці номери не збігалися з номерами індивідуальних жетонів. Того дня журналісти BIHUS.Info не виявили бодай одного збігу. При цьому, у більшості поліцейських їхні жетони були приховані.

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Після цього експерименту журналісти написали запит до Національної поліції, щоб перевірити, чи фіксують при видачі працівникам поліції шоломів, кому який видали.

Замість копій таких відомостей за 9 травня вони отримали дзвінок від працівника Нацполіції Петра Бобровніка. Правоохоронець сказав, що запит про відомості скерували до нього.

Це знаєте як: вхопив шолом, видали і побіг. І навіть могли не запитати, чи це отримав там Степан, Василь, Микола. Деякі підрозділи фіксують за кожною особою, а деякі от так, знаєте, халатно відносяться. Видали? Видали. А який там номер – бог його знає,

– пояснив він.

Після цієї розмови бодай однієї копії відомості, де були б зафіксовані номери шоломів і працівники поліції, яким ці шоломи видали, журналісти так і не отримали.

Слід зауважити, що Закон "Про Національну поліцію" 2015 року чітко не встановлює порядок нанесення номерів на шоломи. У статті 20 Закону написано, що на шолом наносять "номер нагрудного знака" працівників поліції підрозділу спеціального призначення. При цьому в Законі взагалі немає пояснення, що таке "підрозділ спеціального призначення".

Про шоломи, які видають "звичайним" поліцейським, в Законі взагалі не йдеться. Є лише загальне положення.

Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів,

– зазначено у документі.

Отже, поліцейські, яких 9 травня задіяли для охорони громадського порядку у Києві, порушили закон, приховуючи свої нагрудні знаки. При цьому на їхніх шоломах або не було номерів, або ці номери не відповідали номерам жетонів. Відомості про видачу шоломів із відповідними номерами, очевидно, теж не велися.

Це означає, що в разі застосування поліцейськими сили і можливого перевищення повноважень можливості ідентифікувати їх немає. Такою ж була ситуація і з працівниками "Беркуту" під час Революції Гідності, наприклад, після розгону студентів 30 листопада 2013 року. Багатьох із них досі не можуть притягнути до відповідальності, оскільки встановити їх особи неможливо.

Повний випуск розслідування "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.