За що судді Вищого адміністративного суду України вручили обвинувальний акт

Судді Вищого адміністративного суду України Олегу Голяшкіну працівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили обвинувальний акт.

Про це йдеться у розслідуванні для програми "Наші гроші з денисом Бігусом", пише BIHUS.Info.

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Правоохоронці вже завершили досудове розслідування, тому тепер кримінальна справа судді-фігуранту програми "Наші гроші" передається до суду.



Справа Олега Голяшкіна передається до суду

Співробітники НАБУ обшукали робочий кабінет та квартири судді Олега Голяшкіна і знайшли там 99 тисяч доларів, 5 тисяч євро та 430 фунтів стерлінгів. Як зазначено в постанові, походження 37-ми тисяч доларів Олег Голяшкін пояснити не зміг, посилаючись на те, що вони належать його матері, Вірі Голяшкіній.

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Варто зазначити, що раніше Олегу Голяшкіну повідомили про підозру у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених статтею 366-1 Кримінального кодексу (У декларуванні завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 та 2016 роки).



Суддя Вищого адміністративного суду України Олег Голяшкін

Нагадаємо, що журналісти проекту “Наші гроші. Досудилися” виявили, що вищезазначений суддя судився за службове житло, в той час як у власності його матері Віри Голяшкіної були дві квартири біля Печерської Лаври, де жив сам суддя. При цьому позначав Олег Голяшкін у декларації не фактичне місце проживання, а оренду квартири на лівому березі Дніпра.