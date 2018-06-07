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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

За що судді Вищого адміністративного суду України вручили обвинувальний акт

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Розслідування справи Олега Голяшкіна
Розслідування справи Олега Голяшкіна / 24 Канал

Судді Вищого адміністративного суду України Олегу Голяшкіну працівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили обвинувальний акт.

Про це йдеться у розслідуванні для програми "Наші гроші з денисом Бігусом", пише BIHUS.Info.

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Правоохоронці вже завершили досудове розслідування, тому тепер кримінальна справа судді-фігуранту програми "Наші гроші" передається до суду.

Справа Олега Голяшкіна передається до суду
Справа Олега Голяшкіна передається до суду

Співробітники НАБУ обшукали робочий кабінет та квартири судді Олега Голяшкіна і знайшли там 99 тисяч доларів, 5 тисяч євро та 430 фунтів стерлінгів. Як зазначено в постанові, походження 37-ми тисяч доларів Олег Голяшкін пояснити не зміг, посилаючись на те, що вони належать його матері, Вірі Голяшкіній.

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Варто зазначити, що раніше Олегу Голяшкіну повідомили про підозру у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених статтею 366-1 Кримінального кодексу (У декларуванні завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 та 2016 роки). 

Суддя Олег Голяшкін
Суддя Вищого адміністративного суду України Олег Голяшкін

Нагадаємо, що журналісти проекту “Наші гроші. Досудилися” виявили, що вищезазначений суддя судився за службове житло, в той час як у власності його матері Віри Голяшкіної були дві квартири біля Печерської Лаври, де жив сам суддя. При цьому позначав Олег Голяшкін у декларації не фактичне місце проживання, а оренду квартири на лівому березі Дніпра.

Теги: Новини України Гроші Судді е-декларування САП
Джерело: 24 Канал
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