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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Право на життя дається Богом, а не парламентом, – голова Конституційного суду

Честь і НЕчесть 401 Читать новость на русском

Як зробити Конституційний суд справді незалежним – у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаковим розповів голова Конституційного Суду України Станіслав Шевчук.

– Кожен суддя у своєї діяльності має користуватися принципами права і справедливості. Специфіка Конституційного суду у тому, що ми судимо закони. А закони у свою чергу можуть бути несправедливими. Навіть є таке поняття "диктатура закону". Закони можуть бути несправедливими за формою та злочинними за змістом. Як расові закони нацистської Німеччини.

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В Україні таких законів не було, але часто вони теж є такими, які порушують права людини. А вони є поза владою і поза законодавством. Законодавець може лише встановлювати обмеження на ці права. Але він не може визначати їхній зміст. Право на життя дається Богом, а не парламентом.

–  Ми не можемо визначити точно, що таке рівність прав. Ми можемо довго сперечатись чи справедливі дії держави, але ми абсолютно точно можемо визначити, коли вона несправедлива. Ми юристи, ми не політики і на підставі юридичних критеріїв і доктрин робимо рішення. В Україні є неправильне розуміння конституції, яке походить ще з радянських часів. Вважається, що це якийсь політичний документ, який не має юридичного значення. Але це не так.

Я б не сказав, що зараз є конфлікт між суддями Конституційного суду. Але є розбіжності у бачення. Я ліберал і вважаю, що можливості конституції до кінця не розкриті.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Новини України Новини політики Судді Честь і НЕчесть Конституційний суд
Джерело: 24 Канал
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