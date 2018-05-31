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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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Телеканал новин 24 Програми Честь і НЕчесть
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Депутати живуть у світі, де права є тільки у них – ти, ти і я, – Соболєв

Честь і НЕчесть 53 Читать новость на русском

Гість програми "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаковим – народний депутат від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв.

– Після запровадження е-декларування, після початку роботи НАБУ і САП наші опоненти з острахом дивляться на будь-які антикорупційні ініціативи. 

– Закон про Антикорупційний суд розроблявся нами командою з Центру протидії корупції восени 2016-ого. Із найпершого дня був величезний спротив, щоб він взагалі у парламенті з'явився. Якщо ви пам'ятаєте, президент Порошенко вніс його через рік після наполегливого звернення до нього, щоб він це таки зробив. І то, коли люди стояли під парламентом.

Дуже багато посадовців вперше в історії України розуміють, що це закони (стосовно Антикорупційного суду – 24 канал), які будуть працювати на них, що вони будуть під законом. І дуже багато депутатів, і сам президент прекрасно уявляють себе на лаві підсудних. 

– Вони (депутати – 24 канал) живуть у світі, де права є тільки у них – ти, ти і я. Це просто люди, які заважають нормально збагачуватись нормальним людям. Виборці для них – це, в основному, бідаки, які часто під парламентом просять гроші. І середньостатистичний клептократичний народний депутат вважає, що це і є народ. Той, який просить 10 гривень і радіє, якщо йому дають 100 гривень. Плюс для них виборці – це ті, кому вони заносять пакуночки на різні свята, кому дають 500 гривень на вибори. Оце для них люди. Тому Антикорупційний суд, якісь мітинги, наші вимоги – це для них образа. Вони розуміють, що це руйнує їхній "нормальний" світ.

Більше – дивіться у програмі. 

Теги: Новини України Честь і НЕчесть Новини політики Єгор Соболєв Антикорупційний суд Верховна Рада
Джерело: 24 канал
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