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Телеканал новостей 24 Программы Честь и НЕчесть
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Депутаты живут в мире, где права есть только у них – ты, ты и я, – Соболев

Честь и НЕчесть 32 Читати новину українською

Гость программы "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым – народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев.

– После введения е-декларирования, после начала работы НАБУ и САП наши оппоненты с опаской смотрят на любые антикоррупционные инициативы.

– Закон об Антикоррупционном суде разрабатывался нами командой из Центра противодействия коррупции осенью 2016-ого. С самого первого дня было огромное сопротивление, чтобы он вообще в парламенте появился. Если вы помните, президент Порошенко внес его через год после настойчивого обращения к нему, чтобы он это все же сделал. И то, когда люди стояли под парламентом.

Очень много чиновников впервые в истории Украины понимают, что это законы (относительно Антикоррупционного суда – 24 канал), которые будут работать на них, что они будут под законом. И очень многие депутаты, и сам президент прекрасно представляют себя на скамье подсудимых.

– Они (депутаты – 24 канал) живут в мире, где права есть только у них – ты, ты и я. Это просто люди, которые мешают нормально обогащаться нормальным людям. Избиратели для них – это, в основном, бедолаги, которые часто под парламентом просят деньги. И среднестатистический клептократический народный депутат считает, что это и есть народ. Тот, который просит 10 гривен и радуется, если ему дают 100 гривен. Плюс для них избиратели – это те, кому они заносят подарки на различные праздники, кому дают 500 гривен на выборы. Вот для них люди. Поэтому Антикоррупционный суд, какие-то митинги, наши требования – это для них оскорбление. Они понимают, что это разрушает их "нормальный" мир.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Антикоррупционный суд Егор Соболев Честь и НЕчесть
Источник: 24 канал
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