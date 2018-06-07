Право на жизнь дается Богом, а не парламентом, – председатель Конституционного суда

Как сделать Конституционный суд действительно независимым – в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковим рассказал председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук.

– Каждый судья в своей деятельности должен руководствоваться принципами права и справедливости. Специфика Конституционного суда в том, что мы судим законы. А законы в свою очередь могут быть несправедливыми. Даже есть такое понятие "диктатура закона". Законы могут быть несправедливыми по форме и преступными по содержанию. Как расовые законы нацистской Германии.

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В Украине таких законов не было, но часто они тоже являются такими, которые нарушают права человека. А они есть вне власти и вне законодательства. Законодатель может лишь устанавливать ограничения на эти права. Но он не может определять их содержание. Право на жизнь дается Богом, а не парламентом.

– Мы не можем определить точно, что такое равенство прав. Мы можем долго спорить, справедливы ли действия государства, но мы абсолютно точно можем определить, когда оно несправедливо. Мы юристы, мы не политики, и на основании юридических критериев и доктрин делаем решение. В Украине есть неправильное понимание конституции, которое происходит еще из советских времен. Считается, что это некий политический документ, который не имеет юридического значения. Но это не так.

Я бы не сказал, что сейчас есть конфликт между судьями Конституционного суда. Но есть разногласия в видении. Я либерал и считаю, что возможности конституции до конца не раскрыты.

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