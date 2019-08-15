В Окружному адмінсуді Києва торгують правосуддям: хто був на плівках Вовка

Завдяки реакції суспільства на оприлюднені Артемом Ситником та Сергієм Горбатюком записи з кабінету голови Окружного адмінсуду міста Києва заступник генпрокурора вручив підозри Павлу Вовку та ще трьом суддям. Юрій Луценко, який спершу назвав це лише бездоказовим піаром, визнав дане розслідування найрезонанснішим за останні два роки і анонсував реакцію на інші зафіксовані на плівках злочини.

Плівки Вовка чітко продемонстрували, як у Окружному адмінсуді торгують правосуддям в обмін на посади у Вищій кваліфікаційній комісії. Про це давно було відомо, але нарешті з’явились чіткі юридичні докази.

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Павлу Вовку, Ігорю Погрібніченку та Євгену Аблову вручено підозри у вчинені злочинів. І що дуже важливо, "вовча компанія" навіть нічого не може спростувати. Єдиний аргумент, який повторюють судді – це все фальсифікація. Мовляв зловмисники з НАБУ самі придумали усю цю хитру схему Вовка та нарізали його фрази, щоб очорнити чесного суддю. Тут коментарі зайві.

Ключову роль у плані Вовка зіграли Уповноважена з прав людини Людмила Денісова та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк. Саме вони штучно створили вакантні посади у Кваліфікаційній комісії, призначили фейкові конкурси, які виграли наперед узгоджені кандидатури – Микола Сірош, Сергій Остапець та Андрій Солодков.



Зеновій Холоднюк

Жодного коментаря від Денісової чи Холоднюка, щодо цих плівок ми так і не почули. Вони вперто мовчать. Хоча ні, Денісова заявила, що це все для того, щоб зірвати повернення українських моряків додому. Як на мене, це дуже огидно прикривати вовчі схеми долями військовополонених.



Людмила Денісова

І Денісову, і Холоднюка вже допитали у прокуратурі. Поки лише як свідків. Сподіваюсь скоро ми їх побачимо у статусі підозрюваних і обвинувачених.

Але повернемось до зафіксованих на плівках фактів. Особливу увагу заслуговує те, як Павло Вовк змушував суддів виносити замовні рішення. Значну частину змушувати не доводилось. Як випливає з розмов, судді Аблов, Арсірій, Погрібніченко, Огурцов, Келеберда, Григорович, Шулежко були готові на все, що скаже шеф. Їх і змушувати не треба було.

А суддя Санін дуже шкодував, що сидить без повноважень і не може самостійно, цензурно кажучи, "вжарити" Комісію. Із записів також стає зрозумілим, що до Вовка прислухається і суддя Шостого апеляційного суду Володимир Кузьменко.

Правда були судді, які не дуже охоче виконували вказівки Вовка. На таких голова суду тиснув через скарги у Вищу раду правосуддя. На записах зафіксовано, як Вовк дає вказівки помічниці назбирати факти порушень непокірного судді та зробити максимальну кількість скарг на нього через ручних адвокатів та громадські організації.

А те, що Вища рада правосуддя спеціалізується саме на покаранні непокірних на замовлення голів суду – відомо давно. І слід згадати, що член Ради правосуддя Олег Прудивус є давнім другом Євгена Аблова. Тому можливості впливу є.



Олег Прудивус

Для тиску на суддів Вовк використовував і свої зв’язки у Кваліфікаційній комісії. Зокрема, він напряму дзвонив члену Комісії Миколі Мішину та просив потягнути з рішенням по оцінюванню судді.

Але і це ще не все. Для особливих випадків у Павла Вовка були контакти з Державним бюро розслідувань. Якщо хтось не чув його побажань, то ДБР реєструвало кримінальне провадження і починало кошмарити.

Дуже красномовним є епізод, де суддя Аблов жаліється Вовку на голову Київського окружного адмінсуду Олега Басая. Цей суд розглядає позов Аблова до конкурсної комісії, яка посміла не визнати його переможцем конкурсу на посаду керівника Миколаївського теруправління ДБР.



Олег Басай

Так, вам не здалось. Цей чудовий суддя хотів стати одним з керівників ДБР. Коли ж програв конкурс вирішив піти звичним шляхом – отримати замовне рішення суду.

Але Басай тягнув з рішенням. І Аблов звернувся за допомогою до "шефа", який дав дуже цінну пораду. Все просто – Паша погодив все з Аваковим, який контролює ДБР. А не буде потрібного рішення – буде кримінальна справа.

І щоб ви не сумнівались. Потрібне рішення було винесене. Суддя Альона Кушнова повністю задовольнила позов Аблова. Тобто у суді, де головує Басай судді теж виносять те, що накаже шеф.

До речі, Басай та Кушнова успішно пройшли перевірку в Кваліфікаційній комісії та визнані доброчесними. Очевидно вони, як і суддя Погрібніченко після цього вирішили, що повністю безкарні і можуть усе.

Щодо Авакова, то на плівках згадується ще один персонаж, тісно пов'язаний з Арсеном Борисовичем, якого Вовк називає Сергієм Івановичем.



Сергій Іванович

За моєю інформацією йдеться про колишнього зама Авакова – Чеботаря, який засвітився у справі "рюкзаків Авакова". Саме з ним домовлявся син Авакова про поставки цих рюкзаків.

Масові захворювання у суді

Ще один дуже цікавий епізод розкрив таємницю масової "епідемії" у суді. 17 квітня судді Окружного адмінсуду на чолі з Павлом Вовком мали проходити тестування у Вищій кваліфікаційній комісії. Однак з 37 суддів з’явилось лише 7.

Виявилось, що 30 суддів, включно з Павлом Вовком одномоментно захворіли. Комісія перенесла тестування. Однак і наступного разу 27 суддів скосила невідома хвороба.

І ось на плівках НАБУ є розмова Вовка з суддею, яка пояснює причину цієї епідемії і хто автор ідеї.



"Хвороби" суддів

Насправді одразу було очевидно, що усі ці хвороби фейкові. Ми навіть виявили, що деякі судді, які начебто, не могли через хворобу прийти на тестування, у цей час виносили судові рішення.

Важливо відзначити, що відповідно до правил неявка на оцінювання без поважних причин є підставою для звільнення судді. Як ви думаєте, очевидна імітація хвороби є поважною причиною? А от для Комісії – поважна. І там нічого не зробили, щоб перевірити належність доказів хвороби.

Більше того – відмовились надати інформацію, яка б дозволила це зробити Громадській раді доброчесності. Це ще раз свідчить, що насправді Комісія робить усе, щоб "вовчі судді" успішно пройшли оцінювання.

Використання підроблених листків непрацездатності є злочином. Автомайдан змусив ДБР зареєструвати кримінальне провадження та розслідувати факт імітації суддями масової хвороби. Але враховуючи зв’язки Вовка з ДБР розраховувати на об’єктивне розслідування не доводиться.



Скарга від Автомайдану

Павло Вовк звісно не є простим суддею, йому важливо мати владу і вплив на ключові органи. Але і звичайна корупція йому не чужа. Принаймні так випливає із записів.



"Подарунок" від Вовка

Я думаю не треба пояснювати про що мова. Закрив питання – отримав подарунок, у якому звісно ж є доля Вовка. Тут увагу привертає роль "дєвочки Антоніни" – помічниці Сергія Ківалова, через яку передавались подарунки. На плівках вона засвітилась ще в одному епізоді, де майбутній член ВККС Сергій Остапець обіцяє віддячити за допомогу Вовка.



Розмова з Антоніною Славицькою

Так от, Славицька Антоніна – не просто помічниця Ківалова, яка передає подарунки та побажання. На останніх виборах її обрано депутатом від партії Рабіновича-Медведчука. Думаю, роль "дєвочки Антоніни" у парламенті цілком очевидна, як і роль у схемах Вовка. Сподіваюсь слідство дасть оцінку і її діям також.

І все це лише невеличка частина інформації, якою володіє НАБУ. Звісно, не завжди на плівках є ознаки злочинів, але є однозначні підстави для звільнення суддів за дисциплінарною процедурою.

Тому НАБУ слід передати усі записи до ВРП, ВККС та Громадської ради доброчесності для дисциплінарних проваджень та кваліфікаційного оцінювання. Усім фігурантам має бути надана відповідна оцінка.

До речі, дуже красномовною є реакція Вищої ради правосуддя, Кваліфікаційної комісії, Ради суддів та й самих суддів на плівки Вовка. Точніше реакції немає. Повне мовчання, начебто нічого не трапилось. І це в тисячний раз доводить, що судді та сформовані ними органи просто неспроможні до самоочищення та зміни порочної системи вовчого правосуддя.

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Але ця історія дає нам черговий шанс очистити систему та запустити справжню реформу. І ми не маємо права знову його втратити. Боротьба за чесні суди триває і справедливість однозначно переможе.