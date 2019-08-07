Змова Денісової та Вовка: як на замовлення призначають недоброчесних суддів

Оприлюднені НАБУ записи розмов суддів Окружного адмінсуду з їхнім "шефом" розкрили огидне нутро вовчого правосуддя і яскраво продемонстрували усю глибину хвороби цілої судової системи.

Виявилось, що судова реформа не лише не вилікувала, але в дечому погіршила стан хворого. І ключове питання вже не у Вовку та його посіпаках, а у тому чи буде нарешті застосоване комплексне і радикальне лікування системи.

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Окружний адмінсуд м. Києва та його незмінний очільник Павло Вовк вже давно стали символами кривосуддя. Під час Революції гідності рішення суддів Аблова та Саніна розв’язали руки беркуту та фактично дозволили розганяти, калічити і вбивати майданівців.

Після Майдану усі судді цього суду зберегли свої посади та продовжили продукувати сумнівні рішення. Усі обурювались, але це ні до чого не призводило. Павло Вовк відчував свою силу, підтримку влади і відкрито насміхався з усіх спроб притягнути його до відповідальності. А все тому, що лише цей суд може розглядати позови до усіх центральних органів влади, окрім Президента України та Верховної Ради.



Павло Вовк

Судді цього суду дуже вміло маніпулюють законодавством і за сприяння голови суду влада могла отримувати будь-яке потрібне їй рішення. Тому можновладці завжди намагалась контролювати і дружити з головою цього суду в обмін на повну безкарність та право торгувати правосуддям. Ось такий взаємовигідний симбіоз. І навіть Революція гідності та вимоги суспільства про очищення судової влади не змогли його зруйнувати.

Нагадаю, що про недоброчесність Павла Вовка Громадська рада доброчесності зробила висновок ще два роки тому під час конкурсу до Верховного Суду. Одним з пунктів висновку була політична залежність та зв'язок з Грановським. Але Кваліфікаційна комісія не погодилась з громадськістю.

"Це все лише припущення", – заявив тоді голова Комісії Сергій Козьяков. І замість рішучого очищення ми побачили від Комісії спроби домовитись з Вовком. Про це яскраво свідчив той факт, що на день народження судді Аблова, де була уся "вовча" компанія прийшло аж троє членів Комісії, включно з Сергієм Козьяковим.



Сергій Козьяков

Президент Порошенко теж волів домовлятись. Суд Вовка мали ліквідувати ще у грудні 2017 року, але в останній момент Порошенко передумав і викреслив його зі свого Указу. Очевидно вдалось досягнути взаємовигідних домовленостей.

Але ручні судді завжди орієнтуються на сильні руки. Тому як тільки стало зрозуміло, якими будуть результати виборів Вовк, як типовий флюгер почав переорієнтовуватись на нову владу та втілювати план посилення власного впливу.

Оприлюднені записи чітко продемонстрували як це відбувалось. Вовк прагнув отримати повний контроль над Вищою кваліфікаційною комісією. До сих пір, йому доводилось домовлятись з нею. І це не завжди виходило.

Розмова Вовка з Холоднюком

Він ж захотів повного контролю. І щоб цього досягти, Вовк застосував очевидно звичний для нього метод – почав торгувати правосуддям. Як? Дуже просто. Суд Вовка розглядає позов голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, який оскаржує своє звільнення.



Схема Вовка

На записах НАБУ зафіксована розмова Вовка з Холоднюком, з якої стає зрозуміло, як відбувався розгляд цієї справи. Тобто Вовк координував дії суду у справі Холоднюка з депутатом Грановським, якого називають неформальним куратором судів від Порошенка. Ба більше, через Грановського він передавав прохання самому президенту і виявляється Порошенко прислухався до цих прохань.

Із запису випливає, що до вирішення питань долучався і нардеп "БПП" Руслан Князевич, а також ексголова Вищої ради правосуддя і діючий суддя Верховного Суду Ігор Бенедисюк.

Завдяки зусиллям Вовка Холоднюк до сих пір на посаді. Але за таку послугу він заплатив конкретну ціну – посадами у Вищій кваліфікаційній комісії. Відповідно до закону Державна судова адміністрація призначає двох членів Комісії.



Зеновій Холоднюк

Щоб отримати бажане рішення суду Холоднюк дуже сумнівно звільнив члена Комісії Станіслава Щотку та на його місце оголосив конкурс. Точніше від конкурсу там була лише назва, бо виграв його наперед визначена людина Вовка – Сергій Остапець.

Умови для Денісової

Ще двох членів Комісії призначає Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка тісно пов’язана з Арсеном Аваковим. НАЗК виявило у її деклараціях істотні порушення антикорупційного законодавства, що містять ознаки злочину. Денісова оскаржила рішення НАЗК до суду. Вгадайте якого ? Звісно, до суду Вовка.



Людмила Денісова

І він на повну використав цю ситуацію. Завдяки плівкам НАБУ уся країна дізналась, що "яйця уповноваженої в руках у Вовка". Тобто Денісовій поставили умову – "якщо хочеш отримати потрібне рішення про скасування висновків НАЗК, то звільни діючих членів ВККС та признач тих, кого скажемо". І вона "почула" Вовка.

Що найбільш цинічно, Денісова під диктовку Вовка абсолютно незаконно звільнила Андрія Козлова – єдиного члена Комісії, який мав підтримку суспільства і реально боровся за очищення судів.

На конкурсі Денісової переміг Микола Сірош, який теж був наперед визначений і пройшов співбесіду у Вовка. Ще одну узгоджену особу мали би призначити 30 липня. Але це вже було після того, як уся країна дізналась про змову Денісової та Вовка. Тому на засідання прийшли активісти та журналісти і комісія не ризикнула продовжити виконання злочинного плану. Засідання перенесли на невизначений термін.

Важливо відзначити, що керував усім Вовк, але замовні рішення виносились іншими суддями – Келебердою, Бояринцевою, Погрібніченком.

Очевидно Вовк просто давав вказівки, а вони виносили потрібні рішення. Тобто правосуддя у цьому суді повністю кероване і судді готові винести все, що накаже "шеф". Цікаво, що ключове замовне рішення, на якому базувалася уся стратегія Вовка по захопленню Кваліфікаційної комісії виніс Ігор Погрібніченко.

Більше року тому він успішно пройшов перевірку у Комісії, незважаючи на негативний висновок Громадської ради доброчесності. На плівках зафіксована фраза Погрібніченка, яка дуже точно характеризує судову реформу, що проводила Комісія.



Запис розмови з Ігорем Погрібніченком

Тобто після того, як Комісія закрила очі на усі порушення Погрібніченка і визнала його доброчесним він відчув свою абсолютну безкарність і вирішив, що тепер може виносити будь-які свавільні рішення. Проблема у тому, що Комісія дала індульгенцію сотням таких недоброчесних "погрібніченок", які думають, що тепер можуть усе.

Замість очищення ми отримали сотні впевнених у своїй абсолютній безкарності суддів. Саме це реальний результат псевдооцінювання, за який усю відповідальність несе очолювана Сергієм Козьяковим Комісія.

Дехто критично ставиться до оприлюднення цих плівок. Але перші ж заяви Генпрокурора Луценка довели, що це був єдиний спосіб добитись реального покарання фігурантів справи.

Спершу Луценко заявляв, що це все піар Горбатюка і жодних доказів немає. Лише гостра реакція суспільства змусила його прозріти, побачити докази і 2 серпня Павлу Вовку, Євгену Аблову, Ігорю Погрібніченку та Івану Шепітку таки вручили підозри.

Безумовно, що усі фігуранти "плівок Вовка" повинні понести покарання. Але цього вже недостатньо. Уся країна побачила, як у Комісію, яка перевіряє суддів призначаються недоброчесні особи, на замовлення та під контролем усяких вовків. І саме тут корінь зла, який негайно треба викорінювати.

Вже усім очевидно, що усіх діючих членів Комісії необхідно звільнити. Також потрібно забрати у таких як Денісова та Холоднюк право призначати нових членів ВККС.

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Це право слід віддати тим хто прагне справжньої судової реформи – громадськості під контролем міжнародних експертів. Лише тоді країна отримає шанс на справжнє, а не вовче правосуддя.