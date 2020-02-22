Підліток виграв суд проти батька, який не відпускав його навчатися за кордон

Хлопець з Прилук вступив у навчальний заклад в Польщі, зателефонував до батька та просив дати йому дозвіл на виїзд за кордон. Проте той відмовив і просив йому більше не дзвонити.

Честь тижня

Батьки хлопця ніколи не проживали разом. Хлопець народився, коли в чоловіка був інший шлюб, тож визнавати сина той не хотів. Оскільки батьківство встановили через суд, чоловік справно платив аліменти, але життям хлопця ніколи не цікавився.

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Формальна вимога законодавства могла перешкодити хлопцеві здобути освіту. Але він вирішив відстояти в суді не лише своє право на навчання, а й позбавити чоловіка батьківських прав.

В суді чоловік стверджував, що хлопця намовила мати, яка й не давала йому спілкуватись із сином кілька років. Хоча сам хлопець заявив, що рішення звернутись до суду прийняв обдумано та самостійно. В його житті батька ніколи не існувало. Всі найважливіші моменти проходили без нього.

Оскільки чоловік системно сплачував аліменти, орган опіки та піклування став на сторону чоловіка та надав висновок, що його не варто позбавляти батьківських прав.

Проте суддя Володимир Павлов не погодився. Він уважно спостерігав за чоловіком і хлопцем в судовому засіданні. Бачив, як вони відчужено ставляться один до одного.



Премію "Честь тижня" отримав суддя Володимир Павлов

Він надав їм можливість поспілкуватись на одинці, щоб налагодити стосунки. Після особистої розмови чоловік просив не позбавляти його батьківських прав, але почав агресивніше ставитись до сина.

Суддя звернув увагу, що ніхто з органу опіки та піклування навіть не зустрівся з чоловіком чи хлопцем для того, щоб з'ясувати їх реальні відносини.

На думку Володимира Павлова, реальне ставлення до дитини чоловіка до дитини показує те, що він в суді намагався перешкодити навчанню власного сина виключно з особистих інтересів. Боявся, що доведеться платити за це гроші.

Тож суддя задовольнив позов юнака та позбавив батьківських прав чоловіка. Премію "Честь тижня" за захист найкращих інтересів дитини отримує суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Володимир Павлов.

НЕчесть тижня

Можна сказати, що лауреатка нашої антипремії суддя з Миколаївщини теж діяла в інтересах дитини, своєї. Щоправда, знехтувала законом.

У листопаді 2019 року Олександр Гречаний звернувся до Миколаївської міськради з проханням виділити його сім'ї комунальну квартиру площею 18 квадратів в центрі міста. В січні 2020 року депутати задовольнили це прохання, бо ж дружині Гречаного та дітям нібито немає де жити.

Сам Гречаний, бідний співробітник МВС, прописаний в університетському гуртожитку. Його дружина Світлана Гречана – суддя Центрального райсуду Миколаєва, теж не декларує жодного майна і веде скромне життя.

А от 15-річна донька подружжя активно публікує фото в соцмережах з відпочинку в Парижі, Шарм-ель-Шейху, Барселоні та Каннах. А ще з елітної квартири з видом на облдержадміністрацію.

Експерти Центру журналістських розслідувань з'ясували, що це квартира в житловому комплексі "Адмірал", вартістю приблизно чотири мільйони гривень. Сім'я дійсно проживала там кілька років, це підтвердила сама Світлана Гречана. Квартира належала її тестю.



Елітний ЖК "Адмірал" в Миколаєві

Проте ніхто з подружжя не декларував місце проживання протягом багатьох років. А після продажу квартири їм нібито не було де жити, тож вони попросили в міськраді комунальну. А поки проживають в заміському будинку, фото якого опублікував у фейсбуці Гречаний.

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Центр журналістських розслідувань з'ясував, що будинок з фото – частина заміського комплексу "На дачу", вартістю в кілька мільйонів гривень. Офіційно комплексом володіють брат та батько Гречаного.



Премію "Не.Честь тижня" отримала суддя Світлана Гречана

Будинки в комплексі можна взяти в оренду за 1000 – 1500 гривень за добу. За додаткову плату можна скористатись чанами чи прогулятись на квадроциклах. Проте ніхто з сім'ї Гречаного чи його дружини-судді офіційно не займається готельним бізнесом. Тож не платить податків.

У січні 2020 року в комплексі "На дачу" з Гречаним був помічений голова житлового відділу Миколаївської міськради. Саме цей підрозділ мерії займається розподілом комунальних квартир.

Сам голова брав участь у виділенні квартири сім'ї Гречаних. Він точне не міг не знати про статки, які належать сім'ї. Не зацікавилась статками Світлани Гречаної й кваліфікаційна комісія суддів. У ВККС не побачили нічого дивного в тому, що суддя багато років не декларує жодного житла.

Тож суддя успішно пройшла оцінювання та вирішує справи. Премію "НЕчесть тижня" за сумнівні статки та ігнорування конфлікту інтересів отримує суддя Центрального райсуду Миколаєва Світлана Гречана.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.