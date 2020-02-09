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      Українцю, який живе за кордоном, не хотіли призначати пенсію: суд захистив його права

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      Ілюстративне фото / Колаж 24 каналу

      У 2018 році Пенсійний фонд відмовив призначати пенсію за віком чоловікові, бо той не підтвердив своє місце проживання в Україні. Той ще у 1998 року виїхав до Ізраїлю, але був переконаний, що все одно має право на пенсію, тому подав позов до суду. В першій інстанції його підтримали, а от апеляція відмовила. Останню крапку у спорі нещодавно поставив Верховний суд.

      Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня" розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.

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      За її словами, судді Ян Берназюк, Ігор Желєзний та Наталія Коваленко зазначили, що право на пенсію належить до основоположних прав і свобод, які гарантуються державою, і за жодних умов не можуть бути скасовані.

      Кожного місяця держава примусово вилучає частину зарплати для забезпечення пенсіонерів, натомість обіцяє утримання у майбутньому. Тож колегія суддів зазначила, що пенсія за віком – власність особи, тому не залежить від місця проживання особи пенсіонера,
      – пояснила Шиба.

      Й додала, що її протиправне позбавлення буде порушенням гарантій, передбачених Конституцією, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї, а також не відповідатиме практиці передових судів.

      Честь тижня
      Судді захистили право на пенсію громадян України, які проживають за кордоном

      "Крім того, законодавством гарантується свобода пересування та вільний вибір місця проживання кожного громадянина. Прописка або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод особи, або підставою для їх обмеження", – підкреслила експертка.

      Тож кожен громадянин України, включаючи пенсіонерів, може самостійно обирати, де йому проживати та зберігати усі свої конституційні права, а тому числі й на пенсійне забезпечення,
      – зазначила Ірина Шиба.

      Премію "Честь тижня" за захист права на пенсію громадянина, який проживає за кордоном, отримують судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Ян Берназюк, Ігор Желєзний та Наталія Коваленко.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Честь і НЕчесть" Ірини Шиби за 9 лютого 2020:

       

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      Автор: Ірина Шиба
      Теги: Новини України Судді Новини Ізраїля Пенсія Відеоблоги
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