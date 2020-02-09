Украинцу, который живет за границей, не хотели назначать пенсию: суд защитил его права

В 2018 году Пенсионный фонд отказал назначать пенсию по возрасту мужчине, потому что тот не подтвердил свое место жительства в Украине. Тот еще в 1998 году выехал в Израиль, но был убежден, что все равно имеет право на пенсию, поэтому подал иск в суд. В первой инстанции его поддержали, а вот апелляция отказала. Последнюю точку в споре недавно поставил Верховный суд.

Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть недели" рассказала Ирина Шиба – эксперт по судебной реформе, восстановительного правосудия и правосудия для детей в Фундации DEJURE.

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По ее словам, судьи Ян Берназюк, Игорь Железный и Наталья Коваленко отметили, что право на пенсию относится к основополагающим правам и свободам, которые гарантируются государством, и ни при каких условиях не могут быть отменены.

Каждый месяц государство принудительно изымает часть зарплаты для обеспечения пенсионеров, зато обещает содержание в будущем. Поэтому коллегия судей отметила, что пенсия по возрасту – собственность лица, поэтому не зависит от места жительства пенсионера,

– объяснила Шиба.

И добавила, что ее противоправное лишение будет нарушением гарантий, предусмотренных Конституцией, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней, а также не соответствует практике передовых судов.



Судьи защитили право на пенсию граждан Украины, проживающих за рубежом

"Кроме того, законодательством гарантируется свобода передвижения и свободный выбор места жительства каждого гражданина. Прописка или ее отсутствие не могут быть условием реализации прав и свобод лица, или основанием для их ограничения", – подчеркнула эксперт.

Поэтому каждый гражданин Украины, включая пенсионеров, может самостоятельно выбирать, где ему проживать и сохранять все свои конституционные права, а том числе и на пенсионное обеспечение,

– отметила Ирина Шиба.

Премию "Честь недели" за защиту права на пенсию гражданина, проживающего за границей, получают судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда Ян Берназюк, Игорь Железный и Наталья Коваленко.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Честь и НЕчесть" Ирины Шибы за 9 февраля 2020: