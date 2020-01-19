Лучшие судьи в 2019 году: кто поразил принципиальностью

В 2019 году мы рассказывали истории про судей, которые скрывают свои доходы, садятся за руль пьяными или нарушают права граждан вместо того, чтобы их защищать. Из-за этих представителей Фемиды украинцы потеряли веру в то, что можно добиться справедливости в судах. Но мы также рассказали истории более 30 судей, которые своими решениями и действиями восстанавливают доверие к судебной власти.

В прошлом выпуске мы попросили зрителей через онлайн-голосование выбрать "Честь года". Кто же из судей больше всего поразил своей настойчивостью, отзывчивостью и принципиальностью в 2019 году – читайте далее.

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Третье место – Александра Жуковская

Третье место по результатам голосования получила судья с Ровненщины, которая более двух лет ведет блог о реалиях судейской жизни.

Судья Дубенского горрайонного суда Ровненской области Александра Жуковская считает, что стереотипы, связанные с судейством, появились, в частности, из-за молчания самих судей.



Судья Александра Жуковская

Поэтому она начала писать о реалиях своей работы: чрезмерные нагрузки, дисциплинарные взыскания и рассмотрение дел в 30-градусную жару в залах без кондиционеров.

В одном из своих блогов судья рассказала историю парня, который несколько раз убегал из школы. За это на его мать составили админпротокол о невыполнении родительских обязанностей, который судье пришлось рассматривать.

Увидев в зале суда мальчика, судья решила выслушать и его сторону и объяснить ему, почему не стоит прогуливать школу. Судья Жуковская не наказала женщину, но еще год следила за судьбой ее сына.

В суд парня больше не приводили. По ее словам, участковый и полицейские следили за ситуацией в семье определенное время. В школу парень ходил до конца учебного года, жалоб на него не было.

За заботливое отношение к делам ребенка судья Александра Жуковская получила от нас награду "Честь недели", а по результатам голосования телезрителей попала в тройку наиболее достойных судей страны.

Второе место – Максим Антоненко

На втором месте оказался судья Октябрьского районного суда города Запорожье – Максим Антоненко. Он – единственный судья, который в 2019 году получил премию "Честь недели" дважды. Впервые за вынесение оправдательного приговора по уголовному делу в отношении молодого мужчины.

Прокуроры просили о пожизненном заключении за якобы совершенное убийство. Хотя мужчина заявлял, что следователи оказывали на свидетелей психологическое и физическое давление, а реальных доказательств в деле не было.

Судья Антоненко заявил, что обвинение базируется лишь на предположениях и признал мужчину невиновным.



Судья Максим Антоненко

Второй раз судья получил нашу премию, когда наказал нотариуса за удостоверение поддельных документов. Женщину обманом заставили подписать доверенность, по которой сожитель смог распоряжаться ее квартирой. После чего похитил другие документы на квартиру и продал ее за 28 тысяч долларов.

После продажи квартиры женщина практически осталась бездомной на семь лет. Позже мошенника приговорили к пяти годам, а вот в действиях нотариуса преступления не обнаружили.

По мнению Антоненко, подделка документов была очевидной. Поэтому он обязал недобросовестного нотариуса выплатить пострадавшей 100 тысяч гривен и покрыть расходы на адвокатов.

Первое место – Лариса Гольник

Первое место в голосовании за премию "Честь года" получает судья из Полтавы Лариса Гольник. Она стала безоговорочным лидером голосования и хорошо известна за свою борьбу с коррупцией. Судья Октябрьского райсуда за свою профессиональную карьеру столкнулась с едва ли не самым большим давлением.

Из-за публичного разоблачения коррупции и заявлений о проблемах работы суда на нее долгое время морально давил глава суда. На нее напали на улице и почти три года не назначали на должность судьи бессрочно.



Судья Лариса Гольник

Несмотря на все это Лариса Гольник продолжает работать судьей и действительно вершить правосудие. Она не раз демонстрировала свою независимость и профессионализм. Премию "Честь недели" она получила за защиту тайны следствия. Прокуратура просила о доступе к документам Службы автомобильных дорог. Руководство службы подозревали в закупке услуг ремонта дорог по завышенным ценам.

Судья решила рассмотреть ходатайство без представителей тех организаций, которым принадлежат документы, чтобы правоохранители без помех смогли исследовать всю нужную им информацию и не раскрыть тайну следствия.

Гольник позволила прокурорам ознакомиться с документами так, чтобы это не парализовало работу службы, но и не помешало расследованию. Поздравляем судью Гольник с заслуженной победой.

Уверены, она и в дальнейшем будет рассматривать дело профессионально и беспристрастно. И будет примером и источником вдохновения для своих коллег.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

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