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      Стала бездомной на 7 лет: судья наказал нотариуса, который незаконно выселил женщину на улицу

      9 Читати новину українською
      Максим Антоненко
      Максим Антоненко / Screenshot

      Судья Жовтневого районного суда Запорожья Максим Антоненко наказал нотариуса за удостоверение поддельных документов, из-за которого женщину обманом заставили подписать доверенность и впоследствии выселили на улицу.

      Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть" рассказала Ирина Шиба – эксперт по судебной реформе, восстановительному правосудию и правосудию для детей в Фонде DEJURE.

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      Она рассказала, что в 2010 году в офисе запорожского нотариуса Валерия Сенченко женщину обманом заставили подписать доверенность, по которой ее сожитель смог распоряжаться квартирой женщины. После чего похитил другие документы на квартиру и продал ее за 28 тысяч долларов. Женщина является инвалидом III группы, не работает и живет на минимальную пенсию. А после продажи квартиры она практически осталась бездомной на семь лет.

      "Продажу квартиры позже признали незаконной. Сожителя приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на три года. Но в действиях нотариуса преступления не обнаружили. Хотя он удостоверил доверенность на основании недействительного паспорта, в котором была переклеена фотография, и без надлежащего пакета документов", – пояснила эксперт по судебной реформе.

      По мнению судьи Антоненко, подделка документа была очевидной. На вклеенной фотокарточке не было соответствующей печати. Из-за этого другие нотариусы отказались удостоверять доверенность. Да и пообщавшись с женщиной, можно было установить, что она не осознавала, какие последствия имеет подписание такого рода документа. Она плохо читала на украинском и подписала доверенность только потому, что доверяла сожителю,
      – отметила Ирина Шиба.

      Она добавила, что нотариус Сенченко не предоставлял женщине никаких разъяснений относительно последствий. Он даже к ней не вышел. Документы на подпись в коридор выносила его помощница.

      Теперь нотариус Валерий Сенченко заплатит 100 тысяч гривен и покроет расходы женщины на адвокатов. Ведь судьи апелляционной инстанции согласились с решением судьи Антоненко. Они признали, что размер возмещения определен с соблюдением требований разумности и справедливости, поскольку истица стала бездомной не только из-за мошеннических действийя, но и халатности нотариуса,
      – рассказала Ирина Шиба.

      суддя антоненко
      Судья Антоненко получил премию "Честь недели"

      Премию "Честь недели" за наказание за халатность нотариуса получает судья Жовтневого районного суда города Запорожья Максим Антоненко.

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

      Полный выпуск программы "Честь и НЕчесть" – читайте здесь.

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      14 ноября
      840
      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Новости Украины Судьи Видеоблоги Новости Запорожья
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