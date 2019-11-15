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      Стала безхатченком на 7 років: суддя покарав нотаріуса, який незаконно виселив жінку на вулицю

      13 Читать новость на русском
      Максим Антоненко
      Максим Антоненко / Screenshot

      Суддя Жовтневого районного суду Запоріжжя Максим Антоненко покарав нотаріуса за посвідчення підроблених документів, через якого жінку обманом змусили підписати довіреність і згодом виселили на вулицю.

      Про це у своуєму відеоблозі "Честь і НЕчесть" розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.

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      Вона переповіла, що в 2010 році в офісі Запорізького нотаріуса Валерія Сенченка жінку обманом змусили підписати довіреність, за якою її співмешканець зміг розпоряджатися квартирою жінки. Після чого викрав інші документи на квартиру та продав її за 28 тисяч доларів. Жінка є інвалідом III групи, не працює та живе на мінімальну пенсію. А після продажу квартири вона практично залишилась безхатченком на сім років.

      "Продаж квартири пізніше визнали незаконним. Співмешканця засудили до п'яти років позбавлення волі з випробувальним строком на три роки. Але в діях нотаріуса злочину не виявили. Хоча він посвідчив довіреність на підставі недійсного паспорту, в якому була переклеєна фотографія, та без належного пакету документів", – пояснила експертка з судової реформи.

      На думку судді Антоненка, підроблення документу було очевидним. На вклеєній фотокартці не було відповідної печатки. Через це інші нотаріуси відмовилися посвідчувати довіреність. Та й поспілкувавшись з жінкою, можна було встановити, що вона не усвідомлювала, які наслідки має підписання такого роду документу. Вона погано читала українською і підписала довіреність тільки тому, що довіряла співмешканцю,
      – зазначила Ірина Шиба.

      Вона додадала, що нотаріус Сенченко не надавав жінці жодних роз’яснень щодо наслідків. Він навіть до неї не вийшов. Документи на підпис в коридор виносила його помічниця.

      Тепер нотаріус Валерій Сенченко заплатить 100 000 гривень та покриє витрати жінки на адвокатів. Адже судді апеляційної інстанції погодились із рішенням судді Антоненка. Вони визнали, що розмір відшкодування визначений з дотриманням вимог розумності та справедливості, оскільки позивачка стала безхатченком не лише через шахрайські дії, а й через недбалість нотаріуса,
      – розповіла Ірина Шиба.

      суддя антоненко
      Суддя Антоненко отримав премію "Честь тижня"

      Премію "Честь тижня" за покарання недбалості нотаріуса отримує суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Максим Антоненко.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

      Повний випуск програми "Честь і НЕчесть" – читайте тут.

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      14 листопада
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      Автор: Ірина Шиба
      Теги: Новини України Відеоблоги Судді Новини Запоріжжя
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