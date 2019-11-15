Ув'язнення Луценка та справа Павліченків: чим "прославився" суддя ВСУ, якого мали люструвати

Суддя Верховного Суду В’ячеслав Наставний мав би скасовувати два неправосудних рішення, натомість залишив їх в силі. Перше стосується ув'язнення Юрія Луценка, друге – неправосудного рішення про ув'язнення батька і сина Павліченків.

НЕчесть тижня

В’ячеслав Наставний був призначений суддею Верховного суду в 2018 році. До того він працював у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Саме цей суд в 2013 році переглядав справу Юрія Луценка. Нагадамо, Луценко був засуджений Печерським районним суду міста Києва в лютому 2012 року. Його позбавлили волі на чотири роки за ніби перевищенні службових повноважень на посту голови МВС.

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В липні того ж року Європейський суд з прав людини постановив, що при розгляді справи Луценка було порушено кілька статей конвенції. Судді Печерського суду були упередженими та ігнорували тиск на свідків. Рішення ЄСПЛ набрало чинності в листопаді. Проте, через кілька місяців колегія суддів Вищого спеціалізованого суду разом із В’ячеславом Наставним залишила вирок щодо Луценка в силі. Тільки зменшила розмір цивільного позову.

5 міністрів закордонних справ країн ЄС опублікували відкритий лист, в якому судові процеси щодо Луценка і Тимошенко назвали вибірковим правосуддям, а самі рішення політично мотивованими. На думку незалежних експертів та членів Громадської ради доброчесності, їх було проведено без дотримання принципів верховенства права та прав людини обвинувачених​.

В 2014 році Наставний був головуючим у справі щодо батька і сина Павліченків. Неправосудне рішення про їх ув'язнення Наставний також залишив без змін. Після Революції Гідності Павліченків амністували, а Наставного мали люструвати. Натомість він став суддею Верховного суду. Сподіваємось, не надовго.

Що відомо про справу ПавліченківЦе справа за фактом вбивства 42-річного судді Шевченківського районного суду міста Києва Сергія Зубкова, яке сталося 2011 року.



Затримання підозрюваних Дмитра Павліченка та його старшого сина Сергія викликало великий резонанс у суспільства. У різних ЗМІ, блогах та соцмережах стала поширеною думка про неправомірність рішення суду. А друзі Павліченків, а також і небайдужі активісти привертали увагу громадськості до цієї справи. Протест проти міліцейського свавілля та несправедливого на їх думку суду оголосили і футбольні фани зі всієї України.



Bизволення політв'язнів режиму Віктора Януковича розпочалося після відсторонення президента від влади. 24 лютого Верховна Рада прийняла постанову № 4202 про негайне звільнення політичних в'язнів. Серед них були і Дмитро та Сергій Павліченки.

Більше про справу Павліченків – читайте тут.



Суддя Наставний отримав премію "НЕчесть тижня"

Премію "НЕчесть тижня" за те, що не скасував явно неправосудні рішення, отримує суддя Кримінального касаційного суду у складі Верховного суду Вячеслав Наставний

Честь тижня

Уявіть суддю, який узаконює виселення самотньої жінки з її квартири, бо нотаріус допоміг підробити документи. Не важко, правда? Або суддю, який сам підробляє документи щоб отримати квартиру чи іншу особисту вигоду. Проте, історія нашого лауреата більш фантастична. Адже суддя Жовтневого районного суду Запоріжжя Максим Антоненко покарав нотаріуса за посвідчення підроблених документів.

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В 2010 році в офісі Запорізького нотаріуса Валерія Сенченка жінку обманом змусили підписати довіреність, за якою її співмешканець зміг розпоряджатися квартирою жінки. Після чого викрав інші документи на квартиру, та продав її за 28 тисяч доларів.

Жінка є інвалідом III групи, не працює та живе на мінімальну пенсію. Після продажу квартири вона практично залишилась безхатченком на сім років. Продаж квартири пізніше визнали незаконним. Співмешканця засудили до п'яти років позбавлення волі з випробувальним строком на три роки. Але в діях нотаріуса злочину не виявили. Хоча він посвідчив довіреність на підставі недійсного паспорту, в якому була переклеєна фотографія, та без належного пакету документів.

На думку судді Антоненка, підроблення документу було очевидним. На вклеєній фотокартці не було відповідної печатки. Через це інші нотаріуси відмовилися посвідчувати довіреність. Та й поспілкувавшись з жінкою, можна було встановити, що вона не усвідомлювала, які наслідки має підписання такого роду документу. Вона погано читала українською і підписала довіреність тільки тому, що довіряла співмешканцю.

Нотаріус Сенченко не надавав їй жодних роз’яснень з приводу наслідків. Він навіть до неї не вийшов. Документи на підпис в коридор виносила його помічниця. Тепер нотаріус Валерій Сенченко заплатить 100 000 гривень та покриє витрати жінки на адвокатів. Адже судді апеляційної інстанції погодились із рішенням судді Антоненка. Вони визнали, що розмір відшкодування визначений з дотриманням вимог розумності та справедливості, оскільки позивачка стала безхатченком не лише через шахрайські дії, а й через недбалість нотаріуса.



Суддя Антоненко отримав премію "Честь тижня"

Премію "Честь тижня" за покарання недбалості нотаріуса отримує суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Максим Антоненко.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.



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