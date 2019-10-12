Суддя покарав чиновників, що відмовили у допомозі ліквідатору аварії ЧАЕС

Чоловік, який врятував життя людей від наслідків чорнобильської катастрофи, вже понад 30 років з родиною живе у місті Гайворон, що на Кіровоградщині. І весь цей час він безуспішно намагається під'єднати воду в будинку. І попри те, що він так багато зробив для держави – місцеві чиновники відмовляються йому допомагати.

Честь тижня

Всі 30 років він змушений кожного дня ходити по воду за декілька кілометрів від дому. У 2016 році у чоловіка виявили хворобу, через яку він не може більше долати значні відстані. А його син постійно має дбати про матір, яка втратила зір.

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Підключення води до будинку коштувало б сім'ї приблизно 60 тисяч гривень, це десь 20 пенсій чоловіка та його дружини. Такі кошти вони могли б зібрати, відмовившись від їжі, лікування й опалення житла на 20 місяців. Голова сім'ї неодноразово звертався до Гайворонської міської ради з проханням допомогти під'єднати воду. Він наголошував, що кожного року у бюджеті ради залишаються кошти на соціально-економічний та культурний розвиток міста. Тож чому б не витратити їх на розв'язання проблеми, яка загрожує життю та здоров'ю людей.

Про обставини життя родини достеменно знали посадові особи ради, але що разу відмовлялись розглядати клопотання, або вирішували витрати гроші на щось інше. Тож чоловік подав на чиновників до суду. Справу розглядав суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Роман Брегей.

Суддя встановив, що впродовж 2016 – 2018 років рада мала достатньо коштів, щоб оплатити підключення води до житла, але відмовлялась допомагати чоловікові та його дружині. Брегей наголосив, що така бездіяльність відповідача – це доказ неповаги до життя і здоров'я людини. Тому зобов'язав Гайворонську міську раду оплатити витрати на підключення води до будинку родини.



"Честь тижня" – Роман Брегей

Обраний спосіб захисту порушеного права є вкрай необхідним для швидкого усунення причин, за яких життя і здоров`я людини перебуває у небезпеці.”

Премію "Честь тижня" за захист життя і здоров'я родини від бездіяльності чиновників отримує суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Роман Брегей.

Нагадаємо, що Роман Брегей раніше отримував премію "Честь тижня" за відстоювання справедливості та публічне викриття проблем у судовій системі. Нещодавно Брегей вирішив допомогти їх виправляти як члени Вищої ради правосуддя. Він потрапив у шістку переможців президентського конкурсу до складу цього органу. Але призначили не його, а Оксану Блажівську, до якої у громадських активістів є чимало претензій.

НЕчесть тижня

Блажівська стала суддею Господарського суду Києва у 2010 році, одразу після призначення її батька, Євгена Блажівського, заступником Генпрокурора Віктора Пшонки. До цього вона працювала помічницею нотаріуса. Аналогічно стрімке просування кар'єрними сходами після призначення Євгена Блажівського почалося й у молодшої сестри – Наталії Блажівської, яка зараз є суддею Верховного суду.

Тож не дивно, що успішну суддівську кар'єру сестер пов'язують саме з контактами батька. Не виключено, що своїй новій посаді у Вищій раді правосуддя Оксана Блажівська завдячує зв'язком з головою Офісу Президента. Адже суддя навчалась на юридичному факультеті Львівського університету Франка в один час з Андрієм Богданом.

Якщо вірити декларації, Оксана Блажівська проживає у квартирі площею 110 квадратних метрів, яка записана на дочку. З 2011 року Блажівська пересувається батьковим Jeep Grand Cherokee, який не декларувався впродовж 2014 – 2016 років, що є порушенням законодавства про запобігання корупції.

Водночас суддя декларує ювелірні вироби, витвори мистецтва та ікони. Враховуючи, що декларуванню підлягає виключно майно, вартість якого складає понад 170 тисяч гривень, припускаємо, що вартість задекларованого Оксаною Блажівською має складати понад 1 мільярд гривень.

При цьому дохід судді скромний. Проживає вона з дочкою. Торік кандидатка отримала всього 549 тисяч гривень доходу від суддівства, викладацької діяльності, процентів та бонусів. 16-річній дочці Блажівської бабуся з дідусем поповнили картковий рахунок на 68 тисяч гривень.

Премію "НЕчесть тижня" за сумнівне кар'єрне зростання та ще більш сумнівні статки отримує членкиня Вищої ради правосуддя та екссуддя Господарського суду міста Києва Оксана Блажівська.



"НЕчесть тижня" – Оксана Блажівська

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.