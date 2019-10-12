Судья наказал чиновников, отказавших в помощи ликвидатору аварии ЧАЭС

Человек, который спас жизни людей от последствий чернобыльской катастрофы, уже более 30 лет с семьей живет в городе Гайворон, что на Кировоградщине. И все это время он безуспешно пытается подключить воду в доме. И несмотря на то, что он так много сделал для государства – местные чиновники отказываются ему помогать.

Честь недели

Все 30 лет он вынужден каждый день ходить за водой несколько километров от дома. В 2016 году у мужчины обнаружили болезнь, из-за которой он не может больше преодолевать значительные расстояния. А его сын постоянно должен заботиться о матери, которая потеряла зрение.

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Подключение воды к дому стоило бы семье примерно 60 тысяч гривен, это где-то 20 пенсий мужчины и его жены. Такие средства они могли бы собрать, отказавшись от еды, лечения и отопления жилья на 20 месяцев. Глава семьи неоднократно обращался в Гайворонский городской совет с просьбой помочь подключить воду. Он отмечал, что каждый год в бюджете совета остаются средства на социально-экономическое и культурное развитие города. Так почему бы не потратить их на решение проблемы, которая угрожает жизни и здоровью людей.

Об обстоятельствах жизни семьи точно знали должностные лица совета, но каждый раз отказывались рассматривать ходатайство или решали потратить деньги на что-то другое. Поэтому мужчина подал на чиновников в суд. Дело рассматривал судья Кировоградского окружного административного суда Роман Брегей.

Судья установил, что в течение 2016 – 2018 годов Совет имел достаточно средств, чтобы оплатить подключение воды к жилью, но отказывался помогать мужчине и его жене. Брегей подчеркнул, что такое бездействие ответчика – это доказательство неуважения к жизни и здоровью человека. Поэтому обязал Гайворонский городской совет оплатить расходы на подключение воды к дому семьи.



"Честь недели" – Роман Брегей

Избранный способ защиты нарушенного права является крайне необходимым для быстрого устранения причин, по которым жизнь и здоровье человека находится в опасности.

Премию "Честь недели" за защиту жизни и здоровья семьи от бездействия чиновников получает судья Кировоградского окружного административного суда Роман Брегей.

Напомним, что Роман Брегей ранее получал премию "Честь недели" за отстаивание справедливости и публичное разоблачение проблем в судебной системе. Недавно Брегей решил помочь их исправлять как член Высшего совета правосудия. Он попал в шестерку победителей президентского конкурса в состав этого органа. Но назначили не его, а Оксану Блаживскую, к которой у общественных активистов есть немало претензий.

НЕчесть недели

Блаживская стала судьей Хозяйственного суда Киева в 2010 году, сразу после назначения ее отца, Евгения Блаживского, заместителем Генпрокурора Виктора Пшонки. До этого она работала помощницей нотариуса. Аналогично стремительное продвижение по карьерной лестнице после назначения Евгения Блаживского началось и у младшей сестры – Натальи Блаживской, которая сейчас является судьей Верховного суда.

Поэтому не удивительно, что успешную судейскую карьеру сестер связывают именно с контактами отца. Не исключено, что своей новой должности в Высшем совете правосудия Оксана Блаживская обязана связи с главой Офиса Президента. Ведь судья училась на юридическом факультете Львовского университета Франко в одно время с Андреем Богданом.

Если верить декларации, Оксана Блаживская проживает в квартире площадью 110 квадратных метров, которая записана на дочь. С 2011 года Блаживская передвигается на отцовском Jeep Grand Cherokee, который не декларировался в течение 2014 – 2016 годов, что является нарушением законодательства о предотвращении коррупции.

В то же время судья декларирует ювелирные изделия, произведения искусства и иконы. Учитывая, что декларированию подлежит исключительно имущество, стоимость которого составляет более 170 тысяч гривен, предполагаем, что стоимость задекларированного Оксаной Блаживской должна составлять более 1 миллиарда гривен.

При этом доход судьи скромный. Проживает она с дочерью. В прошлом году кандидатка получила всего 549 тысяч гривен дохода от судейства, преподавательской деятельности, процентов и бонусов. 16-летней дочери Блаживской бабушка с дедушкой пополнили карточный счет на 68 тысяч гривен.

Премию "НЕчесть недели" за сомнительный карьерный рост и еще более сомнительное состояние получает член Высшего совета правосудия и экс-судья Хозяйственного суда города Киева Оксана Блаживская.



"НЕчесть тижня" – Оксана Блаживская

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.