Найкращі судді у 2019 році: хто вразив принциповістю

У 2019 році ми щотижня розповідали історії про суддів-хабарників, які приховують свої статки, сідають за кермо напідпитку чи порушують права громадян замість того, щоб їх захищати. Через цих представників Феміди українці втратили віру в те, що можна добитись справедливості в судах. Але ми також розповіли історії понад 30 суддів, які своїми рішеннями та діями відновлюють довіру до судової влади.

У минулому випуску ми попросили глядачів через онлайн-голосування обрати "Честь року". Хто ж із суддів найбільше вразив своєю наполегливістю, чуйністю та принциповістю у 2019 році – читайте далі.

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Третє місце – Олександра Жуковська

Третє місце за результатами голосування здобула суддя з Рівненщини, яка понад два роки веде блог про реалії суддівського життя.

Суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Олександра Жуковська, вважає що стереотипи, пов'язані із суддівством, з'явились, зокрема, через мовчання самих суддів.



Суддя Олександра Жуковська

Тому вона почала писати про реалії своєї роботи: надмірні навантаження, дисциплінарні стягнення та розгляд справ у 30-градусну спеку в залах без кондиціонерів.

В одному зі своїх блогів суддя розповіла історію хлопця, який кілька разів тікав зі школи. За це на його матір склали адмінпротокол про невиконання батьківських обов'язків, який судді довелось розглядати.

Побачивши в залі суду хлопчика, суддя вирішила вислухати і його сторону та пояснити йому, чому не варто прогулювати школу. Суддя Жуковська не покарала жінку, але ще рік слідкувала за долею її сина.

До суду хлопця більше не приводили. За її словами, дільничий і поліцейські слідкували за ситуацією в сім'ї певний час. У школу хлопець ходив до кінця навчального року, скарг на нього не було.

За турботливе ставлення до справ дитини суддя Олександра Жуковська отримала від нас нагороду "Честь тижня", а за результатами голосування телеглядачів потрапила у трійку найбільш достойних суддів країни.

Друге місце – Максим Антоненко

На другому місці опинився суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя – Максим Антоненко. Він – єдиний суддя, який у 2019 році отримав премію "Честь тижня" двічі. Вперше за винесення виправдувального вироку в кримінальній справі щодо молодого чоловіка.

Прокурори просили про довічне ув'язнення за нібито вчинене вбивство. Хоча чоловік заявляв, що слідчі чинили на свідків психологічний та фізичний тиск, а реальних доказів у справі не було.

Суддя Антоненко заявив, що обвинувачення базується лише на припущеннях та визнав чоловіка невинуватим.



Суддя Максим Антоненко

Вдруге суддя отримав нашу премію, коли покарав нотаріуса за посвідчення підроблених документів. Жінку обманом змусили підписати довіреність, за якою співмешканець зміг розпоряджатися її квартирою. Після чого викрав інші документи на квартиру, та продав її за 28 тисяч доларів.

Після продажу квартири жінка практично залишилась безпритульною на сім років. Пізніше шахрая засудили до п'яти років, а от в діях нотаріуса злочину не виявили.

На думку Антоненка, підроблення документів було очевидним. Тож він зобов'язав недобросовісного нотаріуса виплатити постраждалій 100 тисяч гривень та покрити витрати на адвокатів.

Перше місце – Лариса Гольник

Перше місце в голосуванні за премію "Честь року" отримує суддя із Полтави Лариса Гольник. Вона стала беззаперечною лідеркою голосування і добре відома через свою боротьбу з корупцією. Суддя Октябрського райсуду за свою професійну кар'єру стикнулась з чи не найбільшим тиском.

Через публічне викриття корупції та заяви щодо проблем роботи суду на неї довгий час морально тиснув голова суду. На неї напали на вулиці та майже три роки не призначали на посаду судді безстроково.



Суддя Лариса Гольник

Попри все це Лариса Гольник продовжує працювати суддею та дійсно вершити правосуддя. Вона не раз демонструвала свою незалежність та професійність. Премію "Честь тижня" вона отримала за захист таємниці слідства. Прокуратура просила про доступ до документів Служби автомобільних доріг. Керівництво служби підозрювали в закупівлі послуг ремонту доріг за завищеними цінами.

Суддя вирішила розглянути клопотання без представників тих організацій, яким належать документи, аби правоохоронці без перешкод змогли дослідити усю потрібну їм інформацію та не розкрити таємницю слідства.

Гольник дозволила прокурорам ознайомитися з документами так, щоб це не паралізувало роботу служби, але й не зашкодило розслідуванню. Тож вітаємо суддю Гольник з заслуженою перемогою.

Впевнені, вона й надалі розглядатиме справу професійно та неупереджено. Та буде прикладом стануть прикладом та джерелом натхнення для своїх колег.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

Знаєте суддів, які заслуговують на премію "Честь тижня" у 2020 році? Заповніть форму на нашому сайті.