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      Життя судді насправді: українка веде приголомшливий блог про свою роботу

      262 Читать новость на русском
      Олександра Жуковська
      Олександра Жуковська / facebook.com/OleksandraZhukovska

      Лауреатка премії "Честь тижня" уже понад два роки веде блог про реалії суддівського життя. У блозі Рівненська суддя Олександра Жуковська розповідає про кадровий голод, дисциплінарні стягнення та навіть про здійснення правосуддя у 30-градусну спеку в залах без кондиціонерів. В день захисту дітей суддя написала про справу, яку їй довелось розглядати в першій рік роботи суддею.

      Про це розповіла Ірина Шиба у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня".

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      11-річний Микола кілька разів тікав зі школи, бо не виконав домашнє завдання. На його матір склали адміністративний протокол про невиконання батьківських обов’язків. До суду вона взяла з собою і сина.

      Суддя Жуковська з'ясувала, що жінка майже не ходить до школи, не телефонує вчителям, не перевіряє щоденник Миколи чи виконання домашнього завдання. Про те, що син прогулює школу дізналась від працівника ювенальної поліції. Жінка пояснила, що тяжко працює, щоб прогодувати сина, а в домашніх завданнях й сама не розуміється.

      Суддя відчула тоді, що жінка любить сина, але не є для нього авторитетом. Тож пояснила хлопчику, що не варто тікати зі школи і від своїх труднощів. В кінці розмови хлопець пообіцяв, що старанно вчитиметься, і що більше поліція в суд його не приведе. Тож суддя Жуковська вирішила звільнити жінку від відповідальності.

      Суддя Олександра Жуковська
      Суддя Олександра Жуковська

      Проте за мить після оголошення рішення мати почала кричати на хлопчика, тиснути на плече і вимагати, щоб той став перед суддею на коліна. Олександра Жуковська обурилась і пояснила, що перед судом чи можновладцями на коліна ставати не треба. Вона також провела виховну бесіду з жінкою на одинці.

      Суддя ще рік слідкувала за долею Миколки. До суду його більше не приводили. За її словами, дільничий і ювенальний поліцейські контролювати ситуацію певний час. У школу хлопець ходив до кінця навчального року, скарг на нього не було.

      В Україні існує дуже багато стереотипів, пов'язаних із суддівством. І з'явились вони, зокрема, і через мовчання представників нашого корпусу,
      – пояснила суддя Олександра Жуковська, навіщо веде свій блог.

      Премію "Честь тижня" за турботливе ставлення до справ дитини отримує суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Олександра Жуковська.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

      Повний випуск програми "Честь і НЕЧесть" дивіться тут.

      Відео повного відеоблогу Ірини Шиби "Честь і НЕЧесть" за 21 червня 2019

       

      blog_ava
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      21 червня
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      Теги: Новини України Судді Діти і неповнолітні Відеоблоги Рівне
      Джерело: 24 канал
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