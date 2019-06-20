Підроблення документів суддею: яке покарання отримала 16-річна дівчина через мітинг

В центрі Рівного 16-річна дівчина Дарина Коцюруба з другом влаштувала мітинг проти новообраного Президента Володимира Зеленського. На майдані Незалежності вони разом із Романом Філюком тримали плакат з написом "Імпічмент президенту”. Поліцейські назвали протест несанкціонованим, а на Дарію склали адмінпротокол за неповідомлення органів влади про організацію мітингу.

НЕчесть тижня

Правозахисники пояснюють, що повідомлення про мирні зібрання потрібно подавати скоріше для того, щоб держава забезпечила захист в разі загрози з боку "тітушок" або організувала альтернативний рух транспорту.

Читайте також: Чому суддя, який допоміг Януковичу узурпувати владу, і досі отримує зарплату

Складення адмінпротоколів – це популярний метод придушення бажання у активістів висловлювати свою незгоду з діями чинної влади.

У випадку неповнолітньої дівчини протокол склали ще й на її маму – за неналежне виконання батьківських обов‘язків. Мабуть, щоб мати переконала доньку більше не протестувати. Ні Дар’я, ні її мама не злякались і дуже зраділи коли суд прийняв рішення, що дівчина невинувата.

І тут би "хеппі енд", але в поліції оприлюднили протилежне рішення суду, в якому Дар’ю визнали винною та застосували захід впливу – попередження. На обох рішеннях був підпис судді Рівненського міськрайонного суду Євгена Сидорука та реєстраційні номери. Щоправда, різні.



Рішення суду



Продовження рішення суду

Спочатку таку ситуацію в суді взагалі відмовились коментувати. Та пізніше, під тиском журналістів, суддя-спікерка зазначила, що чинним є рішення про притягнення Дар’ї до відповідальності.

І що перше помилково склала помічниця судді Сидорука, а секретар засідання теж помилково це рішення зареєстрував. Про те, чому суддя двічі підписав різні рішення у справі – ані слова.



Суддя Євген Сидорук

Активісти вже готують скаргу до ДБР на працівників поліції, та скаргу на суддю щодо "службового підроблення" документів. А ми поки нагороджуємо суддю Рівненського міськрайонного суду Євгена Сидорука премією "НЕчесть тижня".

Честь тижня

Лауреатка премії "Честь тижня" уже понад два роки веде блог про реалії суддівського життя. У них Рівненська суддя Олександра Жуковська розповідає про кадровий голод, дисциплінарні стягнення та навіть про здійснення правосуддя у 30-градусну спеку в залах без кондиціонерів.

В Україні існує дуже багато стереотипів, пов’язаних із суддівством. І з’явились вони, в тому числі, через мовчання представників нашого корпусу,

– зазначила суддя Олександра Жуковська.

В день захисту дітей суддя написала про справу, яку їй довелось розглядати в першій рік роботи суддею. 11-річний Микола кілька разів тікав зі школи, бо не виконав домашнє завдання. На його матір склали адміністративний протокол про невиконання батьківських обов’язків. До суду вона взяла з собою і сина.

Суддя Жуковська з’ясувала, що жінка майже не ходить до школи, не телефонує вчителям, не перевіряє щоденник Миколи чи виконання домашнього завдання. Про те, що син прогулює школу дізналась від працівника ювенальної поліції. Жінка пояснила, що тяжко працює, щоб прогодувати сина, а в домашніх завданнях й сама не розуміється.

Суддя відчула тоді, що жінка любить сина, але не є для нього авторитетом. Тож пояснила хлопчику, що не варто тікати зі школи і від своїх труднощів. В кінці розмови хлопець пообіцяв, що старанно вчитиметься, і що більше поліція в суд його не приведе. Тож суддя Жуковська вирішила звільнити жінку від відповідальності.



Суддя Олександра Жуковська

Проте за мить після оголошення рішення мати почала кричати на хлопчика, тиснути на плече і вимагати щоб став перед суддею на коліна. Олександра Жуковська обурилась і пояснила, що перед судом чи можновладцями на коліна ставати не треба. Вона також провела виховну бесіду з жінкою на одинці.

Суддя ще рік слідкувала за долею Миколки. До суду його більше не приводили. За її словами, дільничий і ювенальний поліцейські контролювати ситуацію певний час. У школу хлопець ходив до кінця навчального року, скарг на нього не було.

Премію "Честь тижня" за турботливе ставлення до справ дитини отримує суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Олександра Жуковська.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НЕЧесть" дивіться тут.