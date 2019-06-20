Вбивство Гандзюк: чому прокуратура та поліція саботували справу

Про вирок суду та як до цього причетна прокуратура й поліція у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаковим розповів адвокат та учасник ініціативної групи "Хто замовив Катю Гандзюк" Масі Найєм.

Про вирок суддів

– Вони мали отримати від семи до десяти років, а отримали по факту найменший строк – це три роки, а найбільший – 6,5 років. Це сталося через певні події. Слідство запропонувало підозрюваним угоду, як наслідок того, що доказів їм бракувало.

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– Чому їм так мало дали доказів і як це взагалі могло трапитися? Пам'ятаєте день, коли на Катю напали, це була приблизно 8:46. До першої години дня, враховуючи, що вона була вже в реанімації, кваліфікували, як хуліганство.



Масі Найєм

– Ми прибули вночі після нападу й одразу на наступний день взнали, що ще не були допитані сусіди Каті. Пізніше навіть фоторобот ймовірного нападника робився друзями Каті. Ще пізніше, генеральний прокурор був у неї в палаті, а тоді вийшов і сказав про те, що цю справу передадуть в СБУ. В той же день буквально через п'ять-шість годин Арсен Аваков вийшов й сказав, що знайшли нападника. Саме через це справу від національної поліції не передали в СБУ.

– Суть в тому, що поліція згаяла час, знайшовши якусь "ліву" людину. І найголовніше, що за це нікому покарання не було.

Що відомо про вбивство Каті Гандзюк?31 липня виповнюється рік з моменту жорстокого нападу на Катерину. ЇЇ облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу нині розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.



6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області виніс рішення фігурантів справи вбивства Катерини Гандзюк. Так, координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – на 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок – 4 роки ув’язнення, а Віктор Горбунов – 3 роки.

Як поліція пов'язана із нападниками

– В першу чергу поліція не захотіла передавати справу в СБУ. Для цього їм треба було знайти будь-що. Тому що до справи, ймовірно, що причетні поліцейські в Херсонській області. Про це казала і Катя, про це вказує і те, що Торбін колись працював в херсонській поліції.



Сергій Торбін у суді

– Дійсно, зв’язок між тим, що Катю вбили і в неї був конфлікт з поліцією – він є. Як мінімум, тому що Торбін це колишній поліцейський.

Як причетна прокуратура

– Слідчі, коли щось роблять, то вони узгоджують це з процесуальними керівниками. В будь-яких розслідуваннях процесуальним керівником є прокуратура. Чи це СБУ розслідує, чи поліція, чи ДБР.

– Відтак, коли була кваліфікація неправильна або коли знайшли невірного нападника, то прокуратура також до цього причетна.

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– Зараз досі жоден правоохоронець в Херсоні не був покараний за саботування. Тобто за те, що вони втратили час, а відтак і докази, які могли б зараз дати достатньо важелів для того, щоб не йти на угоду зі слідством й не давати менші вироки організаторам.