Судья отказалась избирать меру пресечения жителю Новых Санжар: причина

Судья Лариса Гольник отказалась избирать меру пресечения одному из участников массовых беспорядков в Новых Санжарах. Мужчину, в отношении которого она принимала решение, обвиняли в активном сопротивлении представителям власти и просили заключения под стражу на 60 суток.

Честь недели

Сам подозреваемый объяснял: события, которые происходили в Новых Санжарах, его очень обеспокоили. Он волновался о своем ребенке, а потому вышел протестовать. Но в беспорядках участия не принимал.

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Справка. Беспорядки были связаны с тем, что эвакуированных из Китая украинцев решили держать во время карантина в местном санатории. Из-за страха перед коронавирусом сотни протестующих образовали блокпосты, некоторые из них бросали камни и кирпичи в автобусы и полицейских.

По мнению судьи Гольник, предоставленные полицией материалы не были убедительными и достаточными. Они утверждали, что есть видео, которое якобы подтверждает вину мужчины, но само видео не предоставили. Не указали на подозреваемого и работники полиции, которые получили травмы.

А риски, что подозреваемый может уклоняться от следствия, из-за которых и просили принять меру пресечения мужчине, были основаны на предположениях полицейских. Поэтому судья не позволила арестовать мужчину.

Кроме того, она отметила, что столкновения в Новых Санжарах возникли из-за нехватки коммуникации между профильными органами государственной власти и жителями поселка.

Премию "Честь недели" за объективное рассмотрение ходатайства относительно меры пресечения протестующему из Новых Санжар получает судья Октябрьского районного суда Полтавы Лариса Гольник.



Премию "Честь недели" получила судья Лариса Гольник

Отметим, что в 2018 году она получила от нас награду за настойчивость и публичность в борьбе против коррупции и отстаивании судейской независимости. А в 2019 году – за защиту тайны следствия.

НЕчесть недели

В мае 2019 года премию "НЕчесть недели" получил судья Окружного админсуда Киева Игорь Качур. Тогда он признал законной бездеятельность Нацагентства по предупреждению коррупции при проверке деклараций участницы Высшей квалификационной комиссии Татьяны Весельской.

Качур решил, что активисты не могут обращаться в суд с подобными заявлениями. Кстати, в дальнейшем апелляция признала такое решение Качура незаконным и отменила его.



Татьяна Весельская / Фото Prosud.info

В апреле того же года Качур председательствовал в коллегии судей, признавших национализацию "Приватбанка" незаконной. Сейчас это решение обжалуется в апелляционном суде.

Почему национализировали "Приватбанк"?

18 декабря 2016 года правительство Украины, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем 150 миллиардов гривен. Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).

Еще ранее Игорь Качур в составе коллегии судей ОАСК отказался признавать незаконным постановление главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о засекречивании деклараций военных прокуроров. Матиос тогда запретил государственным органам предоставлять любую информацию о военных прокурорах и обязал изъять сведения о них из публичного доступа.

А НАПК изъяло из публичного реестра декларации 72 военных прокуроров и их родственников. Это, вероятно, помогло сокрытию незаконных доходов некоторых из них.

Сам Качур тоже скрывал доходы. Еще в 2013 – 2014 годах он не декларировал место жительства. Хотя уже в электронной декларации 2015 года отметил, что с 2002 года живет в киевской квартире площадью 69,3 квадратных метров.

Журналисты Bihus.Info утверждают, что судья Качур проживает не там, а в элитном загородном доме с собственным ландшафтным парком и часовней. Дом записан на отца, именно судья покидает его каждое утро на элитной машине. Также на отца оформлена и другая недвижимость в Киеве.

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Кроме этого, одно из решений судьи Качура мало ключевую роль в так называемой "схеме Вовка".

Что она предусматривала? Летом 2019 года НАБУ обнародовало записи из кабинета председателя окружного админсуда Павла Вовка. Из них стало ясно, что судьи по указанию выносили решения, которые помогали, с одной стороны, заблокировать работу ВККС, а с другой – назначить туда согласованных с Вовком кандидатов. Одно из таких решений вынес именно судья Качур.



Премию "НЕчесть недели" получил судья Игорь Качур

Он обязал Сергея Козьякова издать приказ о назначении новоизбрнным членом ВККС Сергея Остапца.

На пленках НАБУ подробно зафиксировано, как Остапец проходил "собеседование" в Павла Вовка, а потом обещал заплатить и отработать. Но это было лишь промежуточное решение. Окончательное решение до сих пор не вынесено.

Сам иск был явно надуманным. Если бы Качур удовлетворил его, в Верховном суде его бы точно отменили. Это бы подтвердило незаконность всей схемы. Поэтому был реализован другой сценарий. Качур вдруг вспомнил, что истцы не предоставили документы, которые важны для рассмотрения этого дела. Поэтому 12 февраля вынес решение, которым обязал истцов в 5-дневный срок предоставить эти документы.

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Ясно, что никто ничего не предоставил и уже 27 февраля Качур закрыл производство. Таким образом законность его решений уже не проверишь. Поэтому премию "НЕчесть недели" за покрытие схемы Вовка получает судья окружного административного суда города Киева Игорь Качур.

Судья отказался от премии "Честь недели"

Еженедельно в программе "Честь и НЕчесть" мы вручаем премию судьям, которые поразили нас своей принципиальностью и антипремию тем служителям Фемиды, которые отличились неэтичным поведением или явно несправедливыми решениями.

В прошлый раз "НЕчесть недели" досталась судьям, которые наказали мужчину за защиту женщины от изнасилования. Они оставили в силе приговор, которым мужчину приговорили к заключению и обязали выплатить миллион гривен родственникам нападающего, который умер из-за травмы полученной во время схватки.

Премию "Честь недели" получил судья Аркадий Бущенко, который не согласился с этим решением, ведь считал, что действия мужчины были необходимой самообороной. Решение судьи, как и его награда, вызвало многочисленные положительные отзывы в соцсетях, однако сам судья этому не обрадовался.

На своей странице в Facebook он отказался от звания "Честь недели" и попросил нас сообщить об этом зрителям. Он первый из 70 лауреатов за более чем 2 года, который попросил это сделать.

Мне, конечно, понятно, почему судьи, которые получают антинаграду, их стесняются. Но почему судьи не хотят, чтобы им выражали доверие и награждали положительными отличиями – не понятно. Мы уважаем решение судьи, хоть и не можем с ним согласиться.

Однако кое-что из мотивов судей нам близко. Аркадий Бущенко в посте отметил, что для него представление о чести ассоциируется с чем-то, что длится более недели.

Именно поэтому мы никогда не вручаем награды ЧЕСТЬ недели судьям, которые в прошлом нарушали права человека, совершали преступления или имеют вывод о недоброчестности.

Конечно, никто не может гарантировать, что лауреаты наших премий в будущем не оступятся. Однако очень радует и вдохновляет, когда судьи, несмотря на всю сложность работы, давление и иногда риск для жизни, продолжают служить закону, а не интересам политиков.