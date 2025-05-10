Что известно о скандале с избиением на Житомирщине – сообщает 24 Канал.

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В Житомирской области сотрудники ТЦК якобы избили мужчину

Андрей Недашковский 9 мая опубликовал в сети сообщение, в котором утверждал, что его брата – Николая Недашковского – якобы избили работники ТЦК из города Малин. По словам мужчины, сотрудники ТЦК якобы нанесли 3 ударов по голове неизвестным предметом.

На это сообщение отреагировали в ТЦК. Так, в Житомирском областном ТЦК и СП заявили, что обвинения – безосновательны, а военные не имеют никакого отношения к событиям, описанных в заметке Недашковского.

В то же время в ТЦК отметили, что содержание публикации содержит признаки дезинформации, направленный на дискредитацию ВСУ и создание недоверия среди граждан к деятельности ТЦК и СП.

Кроме того, в ТЦК заявили, что Недашковский Николай, которого якобы избили, – военнослужащий, самовольно оставил воинскую часть. По имеющейся информации, солдат якобы выбыл в служебную командировку, но к месту назначения так и не прибыл.

На инцидент отреагировали и в полиции Житомирщины. Там сообщили, что 8 мая на спецлинию 102 поступило сообщение из больницы о том, что в медучреждение доставили жителя общины с травмой головы.

Мужчина объяснил полицейским, что травмы получил случайно, ударившись головой о перекладину. По его словам, он убегал от неизвестных, которых принял за работников ТЦК и СП, из-за того, что самовольно оставил воинскую часть,

– сообщили в полиции.

Правоохранители добавили, что мужчина написал заявление в полицию с просьбой не рассматривать сообщения медиков о его травмировании. Однако, полиция проводит проверку в рамках действующего законодательства.

Ранее житель Днепра Ростислав Билаенко заявил, что получил перелом бедра после "встречи" с работниками военкомата. Впрочем, в ТЦК отвергли все обвинения и опровергли причастность к инциденту.