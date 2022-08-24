Проблема не в сексуальных ассоциациях

Эксперты говорят, что проблема не в том, что этот жест с чем-то ассоциируется, а в том, что такой символ уже есть. Об этом 24 каналу рассказал писатель, соучредитель проекта "Твоя подпольная гуманитарка" Остап Украинец.

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По его словам, основная проблема флешмоба заключается в том, что люди, которые находятся вне контекста украинской культуры, не знают о существовании жестового трезубца, пытаются вносить что-то новое там, где старое уже есть.

И там, где очевидно, что задача Минкульта, который это все и инициировал, популяризировать то, что есть. Побочный эффект оказался именно таким – гораздо больше людей написали о так называемом "трезубце" Чорновола. Но так произошло не усилиями Минкульта, а вопреки им,

– объясняет писатель.

По его мнению, вопрос не в ассоциациях с сексуальным поведением, которые вызвал этот жест, а больше с христианской иконографией. Ибо этот жест показывает Иисус Христос.

"Проблема не в том, что этот жест с чем-то ассоциируется, а в том, что такой символ независимости уже есть. И когда кто-то начинает подменять устоявшийся символ на культурный симулякр и делает вид, что его не существует, это многое говорит о том, кто заказывает такую инициативу", – ответил он.

Об извинениях от Banda Agency

Остап Украинец говорит, что агентство этим не ограничилось, там есть эти два слова (извинения) на картинке, и к нему есть подпись с еще более интересной формулировкой.

То есть они говорят, что про**али, а дальше объясняют, почему приняли такое решение. Мол, по просьбе некоторых звезд, которые необдуманно подписались на это и попросили удалить картинки с ними. Но это не извинение,

– считает он.

Писатель говорит, что Banda Agency заявила, что знаменитости, которые в этом приняли участие, теперь против, поэтому они пытались дистанцироваться от этой ситуации и сделать вид, что ничего не было.

По его мнению, это не извинения, это понимание, что они налажали, и об этом говорить не надо. "Это абсолютно не прощение. Это не демонстрирует понимания проблемы или рефлексии над собственным поведением", – ответил он.

Писатель отметил, что это ведь не первый раз, когда Banda Agency попадает в скандал с айдентикой. Остап Украинец напомнил о предварительном инциденте из Banda Agency. Так, по его словам, ранее ведомство пыталось приглашать на работу сепаратистов. В интернете есть множество информации об этом, потому что скандал был громким.

Минкульт всегда "выкатывает" то, что сделали их агентства, и предлагает эту айдентику украинцам без обсуждений или конкурсов. И если возмущение достаточно громкое, тогда это тихо убирают и делают вид, что этого не было. В противном случае, эту айдентику оставляли,

– рассказывает он.

По словам писателя, это полный тоталитаризм в культуре. "Нам пытаются назначить айдентику сверху… Вместо обсуждений, голосований или открытого конкурса для тех, кто разрабатывает эту айдентику, у нас есть домашняя студия, которая делает по заказу". – отметил он.

Украинец добавил, что сколько раз это агентство не попадало в скандалы, оно под протекцией Минкульта, альтернативы нет. "А как только поднимается критика, они просто удаляют все показания скандала. Это их стратегия с 2019 года", – сказал он.

Остап Украинец объяснил, что не так с жестом "трезубца" Минкульта: видео



Кстати, в Banda Agency подчеркнули, что найти совершенно новый жест без ассоциаций невозможно. После хейта в комментариях они поняли, что "сила трезубца Черновола бесспорна", но они предлагают использовать тот жест трезубца, который кому нравится.

Также в "Банди" уже удалили сообщение с фотографиями звезд и опубликовали пост-объяснение. Впоследствии они опубликовали еще одно "креативное" сообщение со словами "Извините, про*бали".

На скандал также отреагировали в инстаграмме Минкульта, назвав символ трезубца Чорновола – единственно верным жестом.

Ранее рекламное агентство Banda Agency уже попадало в скандал из-за сотрудничества с российской компанией SETTERS в 2021 году. Ранее в своем офисе работники SETTERS размещали флаг "новороссии".