Проблема не в сексуальних асоціаціях

Експерти кажуть, що проблема не в тому, що цей жест з чимось асоціюється, а в тому, що такий символ незалежності вже є. Про це 24 каналу розповів письменник, співзасновник проєкту "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець.

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За його словами, основна проблема флешмобу полягає в тому, що люди, які перебувають поза контекстом української культури, які не знають про існування жестового тризуба, намагаються вносити щось нове там, де старе вже є.

І там, де завдання Мінкульту, яке очевидно, це все і ініціювало, популяризувати те, що є. Побічний ефект виявився саме таким – набагато більше людей про так званий "тризуб" Чорновола. Але так сталося не зусиллями Мінкульту, а всупереч їм,

– пояснює письменник.

На його думку, питання не в асоціаціях з сексуальною поведінкою, які викликав цей жест, а більше з християнською іконографією. Бо цей жест показує Ісус Христос.

"Проблема не в тому, що цей жест з чимось асоціюється, а в тому, що такий символ незалежності вже є. І коли хтось починає підмінювати усталений символ на культурний симулякр та робить вигляд, що його не існує, це багато що каже про того, хто замовляє таку ініціативу", – відповів він.

Про вибачення від Banda Agency

Остап Українець каже, що агенція цим не обмежилася, там є ці два слова (вибачення) на картинці, і до неї є підпис з ще цікавішим формулюванням.

Тобто вони кажуть, що про**али, а далі пояснюють, чому прийняли таке рішення. Мовляв, на прохання деяких зірок, які необдумано на це підписалися та попросили видалити картинки з ними. Але це не вибачення,

– вважає він.

Письменник каже, що Banda Agency, яка це створила заявила, ніби знаменитості, які це створили, тепер проти, тому вони намагалися дистанціюватися від цієї ситуації і зробити вигляд, що нічого не було.

На його думку, це не вибачення, це розуміння, що вони налажали, і про це не треба говорити. "Це абсолютно не вибачення. Це не демонструє розуміння проблеми чи рефлексії над власною поведінкою", – відповів він.

Письменник зазначив, що це ж не перший раз, коли Banda Agency потрапляє в скандал з айдентикою. Остап Українець нагадав про попередній інцидент з Banda Agency. Так, за його словами, раніше відомство намагалося запрошувати до роботи сепаратистів. В інтернеті є безліч інформації про це, бо скандал був гучним.

Мінкульт завжди "викочує" щось, що зробили їхні агенції, і пропонує цю айдентику українцям без обговорень чи конкурсів. І якщо обурення достатньо гучне, тоді це тихо прибирають і роблять вигляд, що цього не було. В іншому випадку, цю айдентику залишали,

– розповідає він.

За словами письменника, це повний тоталітаризм в культурі. "Нам намагаються призначити айдентику згори… Замість обговорень, голосувань чи відкритого конкурсу для тих, хто розробляє цю айдентику, ми маємо домашню студію, яка робить на замовлення". – зазначив він.

Українець додав, що скільки б разів ця агенція не потрапляла у скандали, вона під протекцією Мінкульту, альтернативи немає. "А як тільки здіймається критика, вони просто видаляють всі свідчення скандалу. Це їхня стратегія з 2019 року", – відповів він.

Остап Українець пояснив, що не так з жестом "тризуба" Мінкульту: відео



До слова, у Banda Agency наголосили, що знайти абсолютно новий жест без асоціацій неможливо. Після хейту в коментарях вони зрозуміли, що "сила тризубу Чорновола є беззаперечною", але вони пропонують використовувати той жест тризуба, який кому подобається.

Також у "Банді" вже видалили допис з фотографіями зірок та опублікували пост-пояснення. Згодом вони опублікували ще один "креативний" допис зі словами "Вибачте, про*бали".

На скандал також відреагували в інстаграмі Мінкульту, назвавши символ тризубу Чорновола – єдино правильним жестом.

Раніше рекламна агенція Banda Agency вже потрапляла у скандал через співпрацю з російською компанією SETTERS у 2021 році. Раніше у своєму офісі працівники SETTERS розміщували прапор "новоросії".