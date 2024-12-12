Об этом написал в своем блоге политический эксперт Олег Постернак, информирует 24 Канал.

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По его словам, в последние месяцы года резко возросло количество скандалов, компрометирующих весь состав Высшего антикоррупционного суда.

Среди главных тем – "слив" резонансных дел с участием коррупционеров, которые потом убегают заграницу; роскошный образ жизни судей ВАКС в разгар войны; выполнения этим судом задач НАБУ и САП, что все больше напоминает практику советской фемиды. Апогей этих процессов – падение общего интеллектуального уровня состава ВАКС и претендентов на должности: недавний провал судейским корпусом тестов на уровень IQ шокировал даже публичных защитников антикорсуда,

– написал эксперт.

Он напомнил слова адвоката Тараса Баранова о исповедовании ВАКС посттоталитарного подхода – подыгрывании детективам НАБУ и прокурорам САП. А адвокат Ростислав Кравец заявлял, что действия ВАКС прямо повторяют 1937 год прошлого века: тогда лица не знали за что и на основании чего их обвиняют.

Среди других скандалов с ВАКС, которые приводит Постернак, – "отжим" у государства полмиллиона гривен судьей ВАКС Екатериной Сикорой с помощью коллег в другом суде. Еще одна судья Высшего антикоррупционного суда – Валерия Черная, по словам эксперта, в разгар войны стала обладательницей элитной машины из салона – BMW Х6. Судья Николай Глотов, который расплакался, когда ему заявили отвод в судебном заседании, тем не менее за год с начала полномасштабного вторжения приобрел "Теслу" за почти 2 миллиона гривен. Судья Маркиян Галабала незаконно получил служебное жилье и еще ряд сведений не указал в декларации. В махинациях с жильем замечен также Виталий Крикливый, которому супруга писала судебные решения.

Кроме того, эксперт привел данные, что по итогам тестирования на выявление уровня когнитивных способностей (IQ-тест), из 74 кандидатов на должности судей ВАКС проходной балл набрали всего 25 кандидатов. Из 49 кандидатов на судей Апелляционной палаты ВАКС проходной балл набрали только 19 кандидатов.

Постернак отметил, что говорится о судебном органе, который создали не так давно под наблюдением наших партнеров и гражданского общества.

"Известное выражение, которое приписывают второму Президенту Украины Леониду Кучме: "Какую бы партию не строили, все равно получается КПСС". В нашем случае: какой бы суд не создавали, все равно получается "советский народный суд", – написал эксперт.

Следствием деградации, по мнению Постернака, может стать польский вариант, где новая коалиция, победившая на выборах прошлого года, в соглашении предусмотрела ликвидацию Центрального антикоррупционного бюро.

"В наших реалиях может идти речь о сносе всего антикоррупционного треугольника – НАБУ-САП-ВАКС, как, по меньшей мере, неэффективного. А реально – вредного", – подытожил эксперт.