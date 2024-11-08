Сообщает 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Следующее заседание запланировано на декабрь 2024 года.

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Каким было решение суда по делу "Роттердам+"

Коллегия судей ВАКС отказала в удовлетворении ходатайств стороны защиты о закрытии уголовного производства в отношении бывших и действующих должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также представителей частных теплогенерирующих компаний.

Их подозревают в причастности к внедрению и применению формулы "Роттердам+", которая привела к завышению тарифов на электроэнергию и переплат потребителями более 39 миллиардов гривен в течение 2016 – 2019 годов.

Защита аргументировала ходатайство, ссылаясь на принцип non bis in idem (запрет повторного привлечения к ответственности за то же правонарушение) и положения УПК Украины. Однако суд поддержал позицию САП и отклонил эти ходатайства.

Следующее заседание по этому делу назначено на 12 декабря 2024 года в 12:00.

Что такое "Роттердам+"

Формула "Роттердам+" определяла стоимость электроэнергии, которую производили теплоэлектростанции, и действовала с 2016 по 2019 годы. Она учитывала цену угля в порту Роттердама в Нидерландах, добавляя к ней стоимость транспортировки.

Однако значительную часть угля для ТЭС покупали не в Нидерландах, а в Украине, России или на оккупированных территориях, где цена была ниже. Это позволяло теплоэлектростанциям получать сверхприбыли. Расследование показало, что больше всего выгоды от этой формулы получала компания ДТЭК, принадлежащая Ринату Ахметову, которая является монополистом на рынке и владеет большинством ТЭС в Украине.

По оценкам НАБУ, формула "Роттердам+" нанесла ущерб государству и гражданам Украины на сумму 18,87 миллиарда гривен, что соответствует переплатам потребителей за электроэнергию из-за заложенной в себестоимость цену доставки угля из Роттердама.