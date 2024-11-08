Повідомляє 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Наступне засідання заплановане на грудень 2024 року.

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Яким було рішення суду щодо справи "Ротердам+"

Колегія суддів ВАКС відмовила у задоволенні клопотань сторони захисту щодо закриття кримінального провадження стосовно колишніх і чинних посадовців Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а також представників приватних теплогенеруючих компаній.

Їх підозрюють у причетності до запровадження та застосування формули "Роттердам+", яка призвела до завищення тарифів на електроенергію та переплат споживачами понад 39 мільярдів гривень протягом 2016 – 2019 років.

Захист аргументував клопотання, посилаючись на принцип non bis in idem (заборона повторного притягнення до відповідальності за те саме правопорушення) та положення КПК України. Однак суд підтримав позицію САП і відхилив ці клопотання.

Наступне засідання у цій справі призначене на 12 грудня 2024 року об 12:00.

Що таке "Ротердм+"

Формула "Роттердам+" визначала вартість електроенергії, яку виробляли теплоелектростанції, і діяла з 2016 по 2019 роки. Вона враховувала ціну вугілля у порту Роттердама в Нідерландах, додаючи до неї вартість транспортування.

Однак значну частину вугілля для ТЕС купували не в Нідерландах, а в Україні, Росії або на окупованих територіях, де ціна була нижчою. Це дозволяло теплоелектростанціям отримувати надприбутки. Розслідування показало, що найбільше вигоди від цієї формули отримувала компанія ДТЕК, що належить Рінату Ахметову, яка є монополістом на ринку і володіє більшістю ТЕС в Україні.

За оцінками НАБУ, формула "Роттердам+" завдала шкоди державі та громадянам України на суму 18,87 мільярда гривень, що відповідає переплатам споживачів за електроенергію через закладену в собівартість ціну доставки вугілля з Роттердама.