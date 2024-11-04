Про це пише 24 Канал з посиланням на Українську правду. Цю інформацію видання опублікувало в понеділок, 4 листопада, посилаючись на відповідний документ.

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Печерський суд задовольнив позов Углави до ЦПК

Суддя Печерського районного суду Києва Вовк С.В. розглянув позов експершого заступника НАБУ Гізо Углави до ЦПК та його голови правління Віталія Шабуніна про "захист честі, гідності та ділової репутації та спростування недостовірної інформації". Суд вирішив задовольнити відповідний позов.

Зокрема, суд вирішив визнати недостовірною та такою, що принижує честь та гідність та ділову репутацію Углави, інформацію із відео Youtube-каналу ЦПК "Вчепився за посаду/Поліграф виправдав замдиректора НАБУ Гізо Углаву?|Шабунін".

У ролику ішлося про те, що Гізо Углава зливав інформацію фігурантам розслідування.

Відповідно до документа, ЦПК та Шабуніна зобов'язали протягом 10 днів з моменту набрання законної сили рішення суду розмістити на каналі відеозапис, у якому Шабунін повідомить про те, що поширена раніше інформація про Углаву "є недостовірною та зачитати резолютивну частину рішення суду у даній справі".

Вказується, що апеляцію на рішення Печерського суду можна подати протягом 30 днів із дня його проголошення 4 листопада.

Віталій Шабунін вже відреагував на рішення суду та заявив, що ЦПК буде подавати апеляцію у цій справі. Він також зазначив, що про рішення суду в Центрі протидії корупції дізнались зі ЗМІ.

"Про це ми у ЦПК вимушені дізнатися зі ЗМІ – нам копії рішення досі не надходило. Ба більше – справу Вовк розглядав без жодного засідання (у письмовому провадженні). Оскільки, на думку судді, ця справа є "малозначною", – написав Шабунін у телеграмі.