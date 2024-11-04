Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинскую правду. Эту информацию издание опубликовало в понедельник, 4 ноября, ссылаясь на соответствующий документ.

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Печерский суд удовлетворил иск Углавы к ЦПК

Судья Печерского районного суда Киева Вовк С.В. рассмотрел иск экс-первого заместителя НАБУ Гизо Углавы к ЦПК и его председателя правления Виталия Шабунина о "защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации". Суд решил удовлетворить соответствующий иск.

В частности, суд решил признать недостоверной и такой, унижающей честь и достоинство и деловую репутацию Углавы, информацию из видео Youtube-канала ЦПК "Вцепился за должность/Полиграф оправдал замдиректора НАБУ Гизо Углаву?|Шабунин".

В ролике говорилось о том, что Гизо Углава сливал информацию фигурантам расследования.

Согласно документу, ЦПК и Шабунина обязали в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда разместить на канале видеозапись, в котором Шабунин сообщит о том, что распространенная ранее информация об Углаве "является недостоверной и зачитать резолютивную часть решения суда по данному делу".

Указывается, что апелляцию на решение Печерского суда можно подать в течение 30 дней со дня его провозглашения 4 ноября.

Виталий Шабунин уже отреагировал на решение суда и заявил, что ЦПК будет подавать апелляцию по этому делу. Он также отметил, что о решении суда в Центре противодействия коррупции узнали из СМИ.

"Об этом мы в ЦПК вынуждены узнать из СМИ – нам копии решения до сих пор не поступало. Более того – дело Вовк рассматривал без всякого заседания (в письменном производстве). Поскольку, по мнению судьи, это дело является "малозначительным", – написал Шабунин в телеграмме.