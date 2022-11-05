Соответствующее решение было принято после расследования. По его результатам с Санны Марин сняли обвинения, связанные с ее отдыхом на вечеринке, о котором говорил, без преувеличения, весь мир.

Читайте также Меркель получила предупреждение от правительства: просят уменьшить расходы ее офиса в Бундестаге

Санну Марин хотели лишить должности

Парламентский омбудсмен получил ряд жалоб. В некоторых из них апеллировали именно на чрезмерное употребление алкоголя во время вечеринки. Мол, это означает, что самая молодая в то время глава правительства просто не может выполнять свои обязанности.

Канцлер юстиции Финляндии пришел к выводу, что Санна Марин не пренебрегла своими обязанностями. Напомним, что это независимая служба, отвечающая за надзор за законностью действий министров. И именно туда граждане могут подать свою жалобу, если они увидят в этом необходимость.

Канцлер юстиции Туомас Пейсти отметил, что не было "оснований подозревать премьер-министра в незаконном поведении во время исполнения своих обязанностей или в каком-либо пренебрежении ее официальными обязанностями",

В некоторых жалобах акцентировали на том, что поведение Марин было несоответствующим его должности. И что, мол, таким образом она подорвала "репутацию и безопасность Финляндии".

Должностных обязанностей не нарушила

В то же время Пейсти добавил, что ни одна из жалоб не содержала детального изложения, какие же служебные обязанности Марин не выполнила. Или какие задачи она должна была выполнить, но не сделала этого. Так что в этом случае он оценивал случайно ее присутствие на вечеринке.

Напомним, что Марин тогда обвинили в употреблении наркотиков. Она сдала тест, который оказался отрицательным. Сама премьер-министр огорчилась тем фактом, что ее отдых с друзьями стал поводом для обсуждения чуть ли не во всем мире.

Я провела вечер с друзьями, развлекалась, даже бурно, танцевала и пела… Я сама не употребляла ни наркотики, ни что-либо, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась… обнимала друзей, делала вполне законные вещи,

– подчеркнула она.

Также Пейсти добавил, что в его обязанности входит оценка закономерности действий министров. В то же время он не должен определять "моральные или социальные" аспекты досуга премьер-министра.

Достойно внимания – тем временем Иран сделал шокирующее заявление о дронах: смотрите видео