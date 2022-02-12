В частности, во время регистраций на полет представительница наземной службы обслуживания отказалась впускать Мокрика в самолет. А мотивировала это тем, что якобы у мужчины не было нужных для пересечения границы документов, связанных с коронавирусом.
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"Компания SkyUp Airlines – это лютый трэш": как описал ситуацию Данило Мокрик
По словам журналиста, SkyUp Airlines на борт своего самолета его не пустила. Мол, сотрудница перевозчика не разобралась с разрешительными документами о вакцинации.
Только что меня сняли с рейса, потому что работница компании не знает правил въезда в Чехию – и придумывает свои. Несмотря даже на то, что я ей открыл официальный сайт МИД и зачитывал, и давал читать самой,
– написал Мокрик в фейсбуке.
В чем же была проблема
- Представительнице перевозчика якобы не понравилось то, что в сертификате о прививках Мокрика указана вакцина CoronaVac.
- Хотя журналист имеет бустерную дозу Pfizer, да более того, имел с собой документ о негативном ПЦР-тесте на коронавирус.
Как объяснили ситуацию в SkyUp
В комментариях к сообщению Мокрика на претензию отреагировала и сама авиакомпания. Там заявили со ссылкой на сайт МИД Украины, что:
- С вакциной CoronаVac граждане Украины не могут путешествовать в Чехию.
- А одной вакцины Pfizer, мол, недостаточно, ведь Чехия требует "полного курса вакцинации", то есть двух доз.
Кто в этой ситуации ошибается – непонятно
На сайте чешского МИД указано, что у граждан третьих стран (не ЕС) есть право пересечения чешской границы, если они получили отрицательный результат ПЦР-теста до прибытия, и сделали тест после прибытия.
- Вакцинация двумя дозами при этом позволяет тест по прибытии не делать.
- А вакцинация с бустерной дозой позволяет не делать обоих тестов.
Однако наличие сертификата о вакцинации действительно не указано как обязательное условие въезда в Чехию.
Требования для попадания в Чехию граждан третьих стран / Скриншот сайта чешского МИД
Но на сайте украинского МИД размещена другая информация. Там указано, что для пересечения границы необходима именно вакцинация, и еще плюс отрицательный тест.