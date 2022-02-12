Зокрема, під час реєстрацій на політ представниця наземної служби обслуговування відмовилася впускати Мокрика у літак. А мотивувала це тим, що начебто у чоловіка не було потрібних для перетину кордону документів, пов'язаних із коронавірусом.

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"Компанія SkyUp Airlines - це лютий треш": як описав ситуацію Данило Мокрик

За словами журналіста, SkyUp Airlines на борт свого літака його не пустила. Мовляв, співробітниця перевізника не розібралася з дозвільними документами про вакцинацію.

Щойно мене зняли з рейсу, бо працівниця компанії не знає правил в'їзду в Чехію – і натомість вигадує свої. Попри навіть те, що я їй відкрив офіційний сайт МЗС і зачитував, і давав читати самій,

– написав Мокрик у фейсбуці.

У чому ж була проблема

Представниці перевізника начебто не сподобалося те, що у сертифікаті про щеплення Мокрика вказано вакцину CoronaVac.

А проте журналіст має бустерну дозу Pfizer, ба більше – мав із собою документ про негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Як пояснили ситуацію у SkyUp

У коментарях до допису Мокрика на претензію відреагувала і сама авіакомпанія. Там заявили з посиланням на сайт МЗС України, що:

З вакциною CoronаVac громадяни України не можуть подорожувати до Чехії.

А однієї вакцини Pfizer, мовляв, недостатньо, адже Чехія вимагає "повного курсу вакцинації", тобто – двох доз.

Хто у цій ситуації помиляється – незрозуміло

На сайті чеського МЗС вказано, що громадяни третіх країн (не ЄС) мають право перетину чеського кордону, якщо отримали негативний результат ПЛР-тесту до прибуття, і зробили тест після прибуття.

Вакцинація двома дозами при цьому дозволяє тест після прибуття не робити.

А вакцинація з бустерною дозою дозволяє не робити обох тестів.

А проте наявність сертифікату про вакцинацію дійсно не вказана як обов'язкова умова в'їзду у Чехію.



Вимоги для потрапляння до Чехії громадян третіх країн / Скриншот сайту чеського МЗС

Натомість на сайті українського МЗС міститься інша інформація. Там зазначено, що для перетину кордону потрібна саме вакцинація, і ще плюс негативний тест.

Довідка. "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airlines) – приватна українська авіакомпанія, яка виконує і чартерні рейси, і регулярні лоукост-рейси. Почала літати з травня 2018, базується в "Борисполі". Основні напрямки – Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. У квітні 2020 SkyUp почала виконувати й вантажні перевезення.

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