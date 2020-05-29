Скандал с сообщением Кулебы о суррогатном материнстве: Денисова требует извинений

Людмила Денисова требует от уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы извиниться перед ЛГБТ-сообществом. Денисову возмутил пост Кулебы, где он сравнивает ЛГБТ-семьи с насильниками.

Это – проявление вражды, – Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека требует от Кулебы публичных извинений и соблюдения антидискриминационного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена в фейсбуке.

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Указанное высказывание в отношении представителей ЛГБТ-сообщества является проявлением языка вражды, ведь способствует усилению предвзятого отношения к указанной категории граждан и нарушает их право на уважение чести и достоинства,

– говорится в сообщении Офиса омбудсмена.

У Денисовой уточнили, что высказывания Кулебы нарушают:

статьи 24 и 68 Конституции Украины;

статью 7 Всеобщей декларации прав человека;

статью 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод;

протокол № 12 к Конвенции.

Все они запрещают дискриминацию по любому признаку.

Коротко о скандале с сообщением Кулебы