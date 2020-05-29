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Скандал с сообщением Кулебы о суррогатном материнстве: Денисова требует извинений

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Омбудсмен Денисова требует извинений от Кулебы перед ЛГБТ-сообществом
Людмила Денисова / Liga.net

Людмила Денисова требует от уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы извиниться перед ЛГБТ-сообществом. Денисову возмутил пост Кулебы, где он сравнивает ЛГБТ-семьи с насильниками.

Это – проявление вражды, – Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека требует от Кулебы публичных извинений и соблюдения антидискриминационного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена в фейсбуке.

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Указанное высказывание в отношении представителей ЛГБТ-сообщества является проявлением языка вражды, ведь способствует усилению предвзятого отношения к указанной категории граждан и нарушает их право на уважение чести и достоинства,
– говорится в сообщении Офиса омбудсмена.

У Денисовой уточнили, что высказывания Кулебы нарушают:

  • статьи 24 и 68 Конституции Украины;
  • статью 7 Всеобщей декларации прав человека;
  • статью 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
  • протокол № 12 к Конвенции.

Все они запрещают дискриминацию по любому признаку.

Коротко о скандале с сообщением Кулебы

  • 28 мая Николай Кулеба разместил пост, в котором размышлял о рисках суррогатного материнства. Детский омбудсмен сказал, что существуют случаи, когда ребенка получают и насильники, и гомосексуальные пары.
  • Впоследствии Кулеба отредактировал пост и отметил, что его беспокоят нарушения законов и прав детей.
  • Общественные активисты уже обратились к президенту Зеленскому и омбудсмену Денисовой с просьбой проверить высказывания Кулебы относительно дискриминации и подстрекательства к ненависти по признаку сексуальной ориентации.

 

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Родители и дети ЛГБТ Людмила Денисова Николай Кулеба
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