Скандал с сообщением Кулебы о суррогатном материнстве: Денисова требует извинений
Людмила Денисова требует от уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы извиниться перед ЛГБТ-сообществом. Денисову возмутил пост Кулебы, где он сравнивает ЛГБТ-семьи с насильниками.
Это – проявление вражды, – Денисова
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека требует от Кулебы публичных извинений и соблюдения антидискриминационного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена в фейсбуке.
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Указанное высказывание в отношении представителей ЛГБТ-сообщества является проявлением языка вражды, ведь способствует усилению предвзятого отношения к указанной категории граждан и нарушает их право на уважение чести и достоинства,
– говорится в сообщении Офиса омбудсмена.
У Денисовой уточнили, что высказывания Кулебы нарушают:
- статьи 24 и 68 Конституции Украины;
- статью 7 Всеобщей декларации прав человека;
- статью 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
- протокол № 12 к Конвенции.
Все они запрещают дискриминацию по любому признаку.
Коротко о скандале с сообщением Кулебы
- 28 мая Николай Кулеба разместил пост, в котором размышлял о рисках суррогатного материнства. Детский омбудсмен сказал, что существуют случаи, когда ребенка получают и насильники, и гомосексуальные пары.
- Впоследствии Кулеба отредактировал пост и отметил, что его беспокоят нарушения законов и прав детей.
- Общественные активисты уже обратились к президенту Зеленскому и омбудсмену Денисовой с просьбой проверить высказывания Кулебы относительно дискриминации и подстрекательства к ненависти по признаку сексуальной ориентации.