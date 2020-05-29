Скандал з дописом Кулеби про сурогатне материнство: Денісова вимагає вибачень

Людмила Денісова вимагає від уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби вибачитись перед ЛГБТІ-спільнотою. Денісову обурив пост Кулеби, де він порівнює ЛГБТІ-сім’ї з ґвалтівниками.

Це – прояв ворожнечі, – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини вимагає від Кулеби публічних вибачень та дотримання антидискримінаційного законодавства. Про це повідомила пресслужба Офісу омбудсмена у фейсбуці.

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Вказане висловлювання стосовно представників ЛГБТІ-спільноти є проявом мови ворожнечі, адже сприяє посиленню упередженого ставлення до вказаної категорії громадян та порушує їхнє право на повагу до честі й гідності,

– мовиться у повідомленні Офісу омбудсмена.

У Денісової уточнили, що висловлювання Кулеби порушують:

статті 24 та 68 Конституції України;

статтю 7 Загальної декларації прав людини;

статтю 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

протокол № 12 до цієї Конвенції.

Усі вони забороняють дискримінацію за будь-якою ознакою.

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