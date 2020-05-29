Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19

Скандал з дописом Кулеби про сурогатне материнство: Денісова вимагає вибачень

- Читать новость на русском
Омбудсмен Денісова вимагає вибачень від Кулеби перед ЛГБТІ-спільнотою
Людмила Денісова / Liga.net

Людмила Денісова вимагає від уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби вибачитись перед ЛГБТІ-спільнотою. Денісову обурив пост Кулеби, де він порівнює ЛГБТІ-сім’ї з ґвалтівниками.

Це – прояв ворожнечі, – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини вимагає від Кулеби публічних вибачень та дотримання антидискримінаційного законодавства. Про це повідомила пресслужба Офісу омбудсмена у фейсбуці.

До теми Батьки – ґвалтівники і гомосексуали: допис Кулеби про сурогатне материнство хочуть перевірити

Вказане висловлювання стосовно представників ЛГБТІ-спільноти є проявом мови ворожнечі, адже сприяє посиленню упередженого ставлення до вказаної категорії громадян та порушує їхнє право на повагу до честі й гідності,
– мовиться у повідомленні Офісу омбудсмена.

У Денісової уточнили, що висловлювання Кулеби порушують:

  • статті 24 та 68 Конституції України;
  • статтю 7 Загальної декларації прав людини;
  • статтю 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; 
  • протокол № 12 до цієї Конвенції.

Усі вони забороняють дискримінацію за будь-якою ознакою.

Коротко про скандал з дописом Кулеби

  • 28 травня Микола Кулеба розмістив у допис, у якому розмірковував про ризики сурогатного материнства. Дитячий омбудсмен сказав, що існують випадки, коли дитину отримують і ґвалтівники, і гомосексуальні пари.
  • Згодом Кулеба відредагував пост і зазначив, що його непокоять порушення законів та прав дітей.
  • Громадські активісти уже звернулись до президента Зеленського та омбудсмена Денісової з проханням перевірити висловлювання Кулеби щодо дискримінації та підбурення до ненависті за сексуальною орієнтацією.

 

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Новини політики Скандал Батьки і діти ЛГБТ Людмила Денісова Микола Кулеба
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Новини про коронавірус 29 травня: суттєвий спад COVID-19 у Німеччині, медики без зарплати
сьогодні , 16:10 Новини про коронавірус 29 травня: суттєвий спад COVID-19 у Німеччині, медики без зарплати
Альона Захарова
У розвиненій країні вже б звільнили: причини гучних скандалів у МВС
сьогодні , 15:59 У розвиненій країні вже б звільнили: причини гучних скандалів у МВС
Інна Жолобович
Американська мрія на яву: як Том Дван перетворив 50 доларів у мільйони
27 травня , 18:20 Американська мрія на яву: як Том Дван перетворив 50 доларів у мільйони