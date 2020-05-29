Скандал з дописом Кулеби про сурогатне материнство: Денісова вимагає вибачень
Людмила Денісова вимагає від уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби вибачитись перед ЛГБТІ-спільнотою. Денісову обурив пост Кулеби, де він порівнює ЛГБТІ-сім’ї з ґвалтівниками.
Це – прояв ворожнечі, – Денісова
Уповноважена Верховної Ради з прав людини вимагає від Кулеби публічних вибачень та дотримання антидискримінаційного законодавства. Про це повідомила пресслужба Офісу омбудсмена у фейсбуці.
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Вказане висловлювання стосовно представників ЛГБТІ-спільноти є проявом мови ворожнечі, адже сприяє посиленню упередженого ставлення до вказаної категорії громадян та порушує їхнє право на повагу до честі й гідності,
– мовиться у повідомленні Офісу омбудсмена.
У Денісової уточнили, що висловлювання Кулеби порушують:
- статті 24 та 68 Конституції України;
- статтю 7 Загальної декларації прав людини;
- статтю 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;
- протокол № 12 до цієї Конвенції.
Усі вони забороняють дискримінацію за будь-якою ознакою.
Коротко про скандал з дописом Кулеби
- 28 травня Микола Кулеба розмістив у допис, у якому розмірковував про ризики сурогатного материнства. Дитячий омбудсмен сказав, що існують випадки, коли дитину отримують і ґвалтівники, і гомосексуальні пари.
- Згодом Кулеба відредагував пост і зазначив, що його непокоять порушення законів та прав дітей.
- Громадські активісти уже звернулись до президента Зеленського та омбудсмена Денісової з проханням перевірити висловлювання Кулеби щодо дискримінації та підбурення до ненависті за сексуальною орієнтацією.