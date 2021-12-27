Такое мнение высказала глава "слуг" Елена Шуляк. По ее словам, необходимо рассматривать разные ситуации, связанные как с местными, так и с народными депутатами.

"Слуги" не рассматривают образование коалиции с другими политсилами, – Шуляк

Сколько человек будет в дисциплинарной комиссии

Шуляк считает, что в "зашквары" попадают разные представители "Слуги народа". Орган будет рассматривать возможность применения императивного мандата к местным депутатам, исключение из парламентской фракции депутатов, а также лишение их мандатов.

Хорошо, если не будет необходимости поднимать на съезде вопрос о лишении нардепов мандатов, но дисциплинарная комиссия сможет работать и над этим,

– подчеркнула она.

Глава партии отметила, что областные организации предоставят кандидатуры авторитетных людей, которые смогут работать в дисциплинарной комиссии, а уже на съезде выберут действенное количество.

"Если в нее войдет 50 человек, то она точно никогда не соберется. Поэтому будет это 7 или 9 членов – будет решать непосредственно съезд партии", – добавила Шуляк.

Комиссия может наказать Трухина и Галушко

Глава политсилы отметила, что в дисциплинарной комиссии могут применять разные наказания. В частности, для Александра Трухина, который оконфузился с ДТП. "Когда в сотый раз спрашивают о Трухине, то ты уже автоматически хочешь придумать наиболее суровое наказание, потому что неприятно постоянно слышать об этой истории", – пояснила чиновник.

Не было инициативы (об отстранении Трухина – 24 канал) от фракции. У партии нет такой возможности, то есть инициировать съезд для того, чтобы рассмотреть кейс Трухина. Это, вероятно, не очень правильно,

– отметила Шуляк.

По ее словам, такими вещами дисциплинарная комиссия и сможет разбираться и давать свои рекомендации. Относительно другого нардепа Николая Галушко глава "слуг" заявила, что не понимает, почему "в настоящее время обсуждается эта ситуация, когда уже прошел год после инцидента".

Примите во внимание! Елена Шуляк как новый глава партии планирует изменения в структуре политсилы. В то же время, она подчеркнула, что не боится распада монобольшинства.

Скандалы Трухина и Галушко: коротко