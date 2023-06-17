Инцидент произошел в четверг 8 июня в поезде "Львов-Киев". В "Укрзализныце" уже отреагировали и дали советы, что делать в таких случаях.

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Подробности инцидента в поезде "Львов-Киев"

Евгения Карпюк 8 июня в Хмельницком зашла в поезд "Львов-Киев" и заняла свое место. Женщина рассказала, что когда садилась в купе, там уже спал мужчина, поэтому она тихо, чтобы не побеспокоить его, заняла свое место.

Однако, по ее словам, когда ее сосед по купе проснулся, стал вести себя неадекватно.

Он просыпается и говорит: "О, бог послал мне женщину. Можно вас поцеловать?"

– сказала пассажирка.

Пассажирка испугалась его тона и поняла, что это "не просто странная шутка". Она заявила, что сейчас пойдет к проводнику, а затем вызовет полицию. На что мужчина ответил "можешь никуда не уходить, я сам полковник в отставке".

Когда я начала орать, что сейчас, в те времена, когда столько нормальных мужчин, юношей молодых, каждый день гибнут на фронте, вот такие в вышиванке позволяют себе вести такие разговоры. Он сказал, что он киборг, стоял за аэропорт год и поэтому "имеет право". Потом, когда он уже ходил и разбудил весь вагон, он сказал: "А что мне нужно было делать? Я проснулся, а она лежит как расщепенка, наверное в камышах родилась",

– рассказала Евгения.

Евгения решила, что точно не будет с ним ехать. Она обратилась к проводнику, но он отказался пересадить ее. Впоследствии, в ходе разговора, он все-таки предложил другое купе, однако там тоже ехал один мужчина, поэтому это не решало ситуацию.

Женщина утверждает, что в вагоне было еще много свободных мест, однако единственные отреагировавшие – три девушки. Они пустили ее к себе в купе, однако ей пришлось частично ехать на чужой кровати, частично на своем чемодане. Более того, "самодеятельность" проводнику не понравилась, поэтому он потребовал у Евгении, чтобы она вернула постельное белье за 2 часа до прибытия на станцию.

Когда я подошла к нему (проводнику – 24 Канал) и сказала, что у меня в купе неадекватный мужчина с намеками сексуального характера и попросила меня куда-то пересадить, он отказал. Потом, когда меня приютили девочки из соседнего купе, он подошел и потребовал сдать ему постельное белье за два часа до моего прибытия. Я вообще не поняла, почему я должна была это делать за два часа до Киева,

– сказала Евгения.

Позже, когда поезд прибыл в Киев, а обидчик выходил, женщина обратила внимание на то, что у него совсем не было вещей, даже пакета. Это еще больше испугало ее, ведь никто не ездит на долгое расстояние без какого-либо запаса вещей. После публикации инцидента в сети, львовяне узнали мужчину.

Он со Львова. Даже район, где он живет, знаем. Во Львове он себя тоже ведет неадекватно. Очень надеюсь, что его узнали и его родственники тоже,

– говорит пассажирка.

Как отреагировали в "Укрзализныце"

После инцидента женщина обратилась с жалобой в "Укрзализныцу". Они зарегистрировали жалобу и проводят расследование, подчеркнули, что проводник при любой жалобе должен сменить пассажиру купе, вагон или предоставить свое место, если других нет. Если проводник отказывается реагировать – следует идти к начальнику поезда.

В ведомстве пообещали, что разберутся в ситуации.