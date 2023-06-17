Інцидент трапився у четвер 8 червня у потязі "Львів-Київ". В "Укрзалізниці" вже відреагували та дали поради, що робити в таких випадках.

Дивіться також Укрзалізниця запустила жіночі купе: на яких маршрутах вони є

Подробиці інциденту в потязі "Львів-Київ"

Євгенія Карпюк 8 червня у Хмельницькому зайшла в потяг "Львів-Київ" та зайняла своє місце. Жінка розповіла, що коли сідала у купе, там вже спав чоловік, тож вона тихо, щоб не потурбувати його, зайняла своє місце.

Проте, за її словами, коли її сусід по купе прокинувся, то став поводити себе неадекватно.

Він прокидається і говорить: "О, бог послав мені жіночку. Можна вас поцілувати?",

– сказала пасажирка.

Пасажирка злякалась його тону і зрозуміла, що це "не просто дивний жарт". Вона заявила, що зараз піде до провідника, а потім викличе поліцію. На що чоловік відповів "можеш нікуди не йти, я сам полковник у відставці".

Коли я почала горлопанити, що зараз, у ті часи, коли стільки нормальних чоловіків, хлопців молодих, кожен день гинуть на фронті, ось такі в вишиванці собі дозволяють вести такі розмови. Він сказав, що він кіборг, стояв за аеропорт рік і тому "має право". Потім, коли він вже ходив і розбудив весь вагон, він сказав: "А що мені треба було робити? Я прокинувся, а вона лежить як розщепенка, напевно в очереті народилася",

– розповіла Євгенія.

Євгенія вирішила, що точно не буде з ним їхати. Вона звернулася до провідника, але він відмовився пересадити її. Згодом, в хоті розмови, він таки запропонував інше купе, проте там теж їхав один чоловік, тому це не вирішувало ситуацію.

Жінка стверджує, що у вагоні було ще багато вільних місць, проте єдині люди, які відреагували – три дівчини. Вони пустили її до себе в купе, проте їй довелось їхати частково на чужому ліжку, частково на своїй валізі. Ба більше, "самодіяльність" провіднику не сподобалась, тож він почав вимагати у Євгенії, щоб вона повернула постільну білизну за 2 години до прибуття на станцію.

Коли я підійшла до нього (провідника – 24 Канал) і сказала, що в мене в купе неадекватний чоловік з натяками сексуального характеру, і попросила мене кудись пересадити, він відмовив. Потім, коли мене прихистили дівчатка з сусіднього купе, він підійшов і вимагав здати йому постільну білизну за дві години до мого прибуття. Я взагалі не зрозуміла, чому я повинна була це робити за дві години до Києва,

– сказала Євгенія.

Пізніше, коли потяг прибув до Києва, а кривдник виходив, жінка звернула увагу на те, що у нього зовсім не було речей, навіть пакета. Тож це ще більше налякало її, адже ніхто не їздить на довгу відстань без принаймні якогось запасу речей. Після публікації інциденту в мережі, львів'яни впізнали чоловіка.

Він зі Львова. Навіть район, де живе, знаємо. У Львові він себе теж поводить неадекватно. Дуже сподіваюсь, що його впізнали і його родичі також,

– каже пасажирка.

Як відреагували в Укрзалізниці

Після інциденту жінка звернулася зі скаргою до "Укрзалізниці". Вони зареєстрували скаргу і проводять розслідування, при цьому наголосили, що провідник за будь-якої скарги повинен змінити пасажиру купе, вагон або ж надати свої місце, якщо інших немає. Якщо провідник відмовляється реагувати – варто йти до начальника потяга.

У відомстві пообіцяли, що розберуться у ситуації.