Видео и фото с пафосной вечеринки в Куршевеле украинцы не одобрили и осудили за неуместность. Ведь тратить десятки тысяч долларов на курорте, пока в стране идет полномасштабная война, и открыто этим кичиться, как минимум, возмутительно. 24 Канал выяснил, кто такие Карина Жосан, ее муж Сергей Ошеровский и кто организовал вечеринку.

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Ошаровский в розыске МВД

Сергей Ошеровский, уехавший из Украины год назад, находится в розыске МВД Украины.

Украинский журналист Михаил Ткач сообщил Ошеровский связан с так называемой бригадой Потапов, которая "обслуживает строительство народного депутата от ОПЗЖ Вадима Столара".

Росс

Сергей Ошеровский находится в розыске МВД

В прошлом месяце Столар был на дне рождения жены Ошеровского, модели и Мисс Украина Вселенная-2018 Жосан, в российском ресторане Suvoroff в Дубае.



Столар и Ошеровский вместе на праздновании / Фото Михаил Ткач

У нашего "героя" есть брат - Андрей Ошеровский, он предприниматель. В СМИ пишут, что он тесно связан с криминалитетом.



Ошеровского связывают с ОПЗЖ / Фото Михаил Ткач

Также в досье на "СТОПКОР" отмечают, что братья Ошеровские были неоднократно осуждены за разбои, похищения людей и ограбления. В Киеве они действовали от имени чеченского вора в законе Хусейна Слепого (на сегодняшний день проживающего на северном Кипре), а также промышляли угонами транспорта, подделкой информации по заказу клиентов, подменой данных и т.д.

Отметим, что Ошеровский находится в розыске не очень эффективно. Он уже год не в Украине. О нем журналисты уже рассказывали в материале "Батальон Монако 2". Он с женой этим летом успел засветиться во всех пафосных местах Монте Карло, Монако и Ниццы и они, конечно, потом дружески приходили в префектуру Ниццы продлевать статус беженцев.

Ошеровский хоть и в розыске, но в Нице чувствует себя свободно / Фото Михаил Ткач

Карина Жосан – эксмис Украины, жена Ошеровского

Блондинка в меху на фото и видео рядом с Ошеровским – его жена – Карина Жосан. Сама Жосан тоже опубликовала в Инстаграм немало видео и фото с гулянки в одном из самых дорогих ресторанов курорта. Она и показала 6 бутылок шампанского Crystal стоимостью около 70 тысяч гривен.

Сегодня профиль Жосан в соцсети уже закрыт, но еще вчера она активно публиковала фото и видео и советовала не посылать ей в личные сообщения ссылки на СМИ, где уже разлетелись скандальные видео.



Жосан с радостью позировала на камеру во время громкого гуляния / Скриншот Инстаграмму Жосан

Карина Жосан – обладательница звания "Мисс Украина Вселенная"-2018. Она вышла замуж за Ошеровского в 2021 году. Жосан, собственно, никогда не боялась демонстрировать состояние семьи.



Жосан в костюме от бренда Fendi / Фото из соцсетей девушки

Так кто организовал скандальную вечеринку

Танцы псевдопатриотов с флагом Украины и шампанским за 70 тысяч – были в честь дня рождения подруги семейства – украинская блоггерша Алины Варакуты. Она, кстати, на отличие от Жосан, таки отреагировала на шквал критики и призвала украинцев "думать головой".

По словам девушки, она "вправе" праздновать свой день рождения так, как ей вздумается.

"Люди, думайте, пожалуйста, головой перед тем как писать мне образы. Я имею право праздновать свой день рождения там и так, как я хочу", - написала Варакута.

Итак, несмотря на резонанс, девушка продолжила делиться фото с вечеринки и хвастаться роскошной жизнью. Судя по всему, эту ситуацию Варакута решила расценивать как удачную возможность привлечь новых подписчиков, что только усугубляет ситуацию.

Главное о скандальной вечеринке в Куршевеле

Первым распространила видео с курорта российская телеведущая Ксения Собчак. Она отметила, что украинцы заказали вынос шести бутылок "Кристалл" с флагом Украины под известный трек "Вова, еб*ш их, бл**ь".

Она отметила, что такой вынос в роскошном ресторане "Багатель" обойдется в 20 тысяч евро.

Впоследствии видео начали распространять и украинские паблики. А уже через некоторое время стало известно, кто эта компания украинских псевдопатриотов.

Скандальное видео гулянья в Куршевеле: