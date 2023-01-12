Відео та фото з пафосної вечірки в Куршевелі українці не схвалили та засудили за недоречність. Адже витрачати десятків тисяч доларів на курорті, поки в країні йде повномасштабна війна, і відкрито цим хизуватись, як мінімум, обурливо. 24 Канал з'ясував, хто такі Карина Жосан, її чоловік Сергій Ошеровський та хто організував вечірку.

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Ошаровський в розшуку МВС

Сергій Ошеровський, який виїхав з України рік тому, перебуває у розшуку МВС України.

Український журналіст Михайло Ткач повідомив, що, Ошеровський пов'язаний із так званою бригадою Потапів, яка "обслуговує будівництва народного депутата від ОПЗЖ Вадима Столара".



Сергій Ошеровський перебуває у розшуку МВС

Минулого місяця Столар був на дні народження дружини Ошеровського, моделі та Міс Україна Всесвіт-2018 Жосан, у російському ресторані Suvoroff у Дубаї.



Столар та Ошеровсьий разом на святкуванні / Фото Михайло Ткач

Наш "герой" має брата – Андрія Ошеровського, він підприємець. У ЗМІ пишуть, що він тісно пов'язаний з криміналітетом.



Ошеровського пов'язують з ОПЗЖ / Фото Михайло Ткач

Також в досьє на "СТОПКОР" зазначають, що брати Ошеровські були неодноразово засуджені за розбої, викрадення людей та пограбування. У Києві вони діяли від імені чеченського злодія в законі Хусейна Сліпого (який на сьогодні проживає на північному Кіпрі), а також промишляли угонами транспорту, підробкою інформації на замовлення клієнтів, підміною даних тощо.

Зазначимо, що перебуває Ошеровський у розшуку не дуже ефективно. Він рік уже не в Україні. Про нього журналісти уже розповідали в матеріалі "Батальйон Монако 2". Він з дружиною цього літа встиг засвітитись в усіх пафосних місцях Монте Карло, Монако та Ніцци і вони, авжеж, потім вони дружньо приходили в префектуру Ніцци подовжувати статус біженців.

Ошеровський хоч і в розшуку, але в Ніці почуває себе вільно / Фото Михайло Ткач

Карина Жосан – ексміс України, дружина Ошеровського

Блондинка в хутрі, що на фото і відео поруч з Ошеровським, – його дружина – Карина Жосан. Сама Жосан теж опублікувала в Інстаграм чимало відео і фото з гулянки в одному з найдорожчих ресторанів курорту. Вона ж і показала 6 пляшок шампанського Crystal вартістю близько 70 тисяч гривень.

Сьогодні профіль Жосан в соцмережі уже закритий, але ще вчора вона активно публікувала фото та відео і радила не надсилати їй в особисті повідомлення лінки на ЗМІ, де уже розлетілись скандальні відео.



Жосан радо позувала на камеру під час гучного гуляння / Скриншот Інстаграму Жосан

Карина Жосан – володарка звання "Міс Україна Всесвіт"-2018. Вона вийшла заміж за Ошеровського у 2021 році. Жосан власне ніколи не боялась демонструвати статки сім'ї.



Жосан у костюмі від бренду Fendi / Фото з соцмереж дівчини

То хто організував скандальну вечірку

Танці псевдопатріотів з прапором України і шампанським за 70 тисяч – були на честь дня народження подруги сімейства – українська блогерка Аліни Варакути. Вона, до речі, на відмінно від Жосан, таки відреагувала на шквал критики і закликала українців "думати головою".

За словами дівчини, вона "має право" святкувати свій день народження так, як їй заманеться.

"Люди, думайте, будь ласка, головою, перед тим як писати мені образи. Я маю право святкувати свій день народження там і так, як я хочу", – написала Варакута.

Тож, попри резонанс, дівчина продовжила ділитись фото з вечірки і хвалитися розкішним життям. Судячи з усього, цю ситуацію Варакута вирішила розцінювати як вдалу можливість залучити нових підписників, що лише погіршує ситуацію.

Головне про скандальну вечірку у Куршевелі

Першою поширила відео з курорту російська телеведуча Ксенія Собчак. Вона зазначила, що українці замовили винос шести пляшок "Кристал" з прапором України під відомий трек "Вова, їб*ш їх, бл**ь".

Вона зазначила, що такий винос у розкішному ресторані "Багатель" обійдеться у 20 тисяч євро.

Згодом відео почали поширювати й українські пабліки. А уже через деякий час стало відомо, хто ж ця компанія українських псевдопатріотів.

Скандальне відео гулянки в Куршевелі: