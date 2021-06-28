Комментарий Fozzy Group относительно скандала

В Fozzy Group уже заявили о том, что мужчина сложил свои полномочия на период служебного расследования. О его будущем в компании пока неизвестно.

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"Произошла ошибка относительно роли Славы в группе. Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов", – отметили в заметке компании.

Там отметили, что Fozzy Group и весь бизнес группы является безусловно проукраинскими.

Мы понимаем, чем вызвано возмущение, и как группа компаний не разделяем такие высказывания,

– заявили в Fozzy.

Важно! Скандал затронул и "Сильпо". Дело в том, что этот бизнес принадлежит Fozzy Group. Кроме него, еще "Фора", "Ringoo" и ряд других известных компаний.

Заявы о достоинстве и "сельской тупости"

На своей странице в фейсбуке активист Сергей Стерненко сообщил об антиукраинских взглядах Баранского. Он прикрепил к сообщению скриншоты, которые являются доказательствами сказанного. На них – скандальные истории из фейсбука работника Fozzy Group.

Слава точно не в той стране живет, потому что симпатизирует любителю оккупации (Крыма – 24 канал) Басте. Считает, что у тех, кому он не нравится за "крымнашизм", есть сельская тупость. Как типичный русский он стебется со слова "достоинство". Видимо, отсылка к Революции Достоинства", – написал Стерненко.



Скандальные истории Баранского / Скриншоты Сергея Стерненка

Под заметкой Стерненка активно начали поддерживать активиста и выражать возмущение. Некоторые пользователи сообщили, что такие заявления Баранского звучат не впервые. Ранее он писал в твиттере недопустимое для украинцев сообщение о вышиванках.



Баранский считает вышиванки плохой привычкой / Скриншот из Фейсбука Стерненко