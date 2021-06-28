Коментар Fozzy Group щодо скандалу

У Fozzy Group вже заявили про те, що чоловік склав свої повноваження на період службового розслідування. Про його майбутнє у компанії наразі невідомо.

До теми З порушенням карантинних норм: скандальний репер Баста дав концерти в Києві

"Сталася помилка щодо ролі Слави у групі. Рішення про подальшу співпрацю зі Славою ми прийматимемо після детального вивчення всіх фактів", – зазначили у дописі компанії.

Там наголосили, що Fozzy Group і всі бізнеси групи є безумовно проукраїнськими.

Ми розуміємо, чим викликане обурення, і як група компаній не поділяємо такі висловлювання,

– заявили у Fozzy.

Важливо! Скандал торкнувся і "Сільпо". річ у тім, що цей бізнес належить Fozzy Group. Окрім нього, ще "Фора", "Ringoo" та низка інших відомих компаній.

Заяви про гідність та "сільську тупість"

На своїй сторінці у фейсбуці активіст Сергій Стерненко повідомив про антиукраїнські погляди Баранського. Він прикріпив до допису скриншоти, які є доказами сказаного. На них – скандальні історії з фейсбуку працівника Fozzy Group.

Слава точно не у тій країні живе, бо симпатизує любителю окупації (Криму – 24 канал) Басті. Вважає, що у тих, кому він не подобається за "кримнашизм", є сільська тупість. Як типовий росіянин він стібеться зі слова "гідність". Мабуть, відсилка до Революції Гідності", – написав Стерненко.



Скандальні історії Баранського / Скриншоти Сергія Стерненка

Під дописом Стерненка активно почали підтримувати активіста та висловлювати обурення. Деякі користувачі повідомили, що такі заяви Баранського звучать не вперше. Раніше він писав у твітері неприпустимий для українців допис про вишиванки.



Баранський вважає вишиванки поганою звичкою / Скриншот з фейсбуку Стерненка