К тому же, его владелицей была невестка скандального чиновника. Сначала Наталья Штефанеса арендовала помещение за символическую сумму, а потом и вообще бесплатно.

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Ее тесть Георгий Штефанеса недавно уволился с занимаемой должности в сельском совете. Этому предшествовал коррупционный скандал, нападение на журналистку Людмилу Яворскую и открытое уголовное производство. За время работы в учреждении мужчина установил в своем кабинете немало оборудования – за свой счет. Перед увольнением все это он демонтировал, даже розетки и выключатели.

Салон работал даже после завершения действия договора

В то же время в здании, которое принадлежит сельсовету, работала и его невестка. В одном из кабинетов она обустроила салон красоты и на протяжении нескольких лет предоставляла там услуги маникюра и педикюра.

В 2018 году Штефанеса начала арендовать административное помещение площадью 30 квадратных метров. Это обходилось ей всего лишь в 650 гривен в месяц. Действие договора завершилось еще в ноябре 2020 года. Несмотря на это, салон продолжал работать – как минимум до начала сентября 2021-го.

Обратите внимание! По состоянию на 14 сентября деятельность салона в Подгайцевском сельском совете прекратили. Это помещение получит одно из коммунальных предприятий.