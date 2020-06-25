На днях Ульяна Супрун заявила о попытке напугать ее.

"Сегодня вечером возле моего дома неизвестный мужчина крайне вызывающе пытался меня сфотографировать, совал телефон мне лицо. Он вел себя очень нагло, как будто хотел меня напугать", – написала Супрун на своей странице в Facebook 23 июня.

Она отметила, что после этого мужчина побежал и спрятался в автомобиль, который выехал со стороны офиса Медведчука.

Ульяна Супрун успела зафиксировать авто на фото. Это – Mercedes-Benz G 63 AMG, внесенный в декларацию Мамояна за 2019 год, сообщил на своей странице в Facebook активист и исполнительный директор организации ARC.ua Станислав Грещишин.

Экс-министр здравоохранения отметила, что внутри авто, кроме прочих, сидел мужчина, очень похожий на бывшего депутата ВРУ Константина Ярынича от БПП, который сейчас является членом партии Европейская солидарность. Также он является кандидатом на должность главы Национальной службы здоровья Украины.

"На эту должность его проталкивает министр здравоохранения Максим Степанов, чтобы иметь в этой институции "своего человека", – написала Супрун.

Сейчас Ярынич – главный врач Кропивницкого онкодиспансера. Недавно его поймали на вымогательстве взятки у онкопациента.

Вместе с адвокатом Ульяна Супрун готовит заявление в полицию. Сам Ярынич в своем посте отрицает, что "подослал к Супрун людей с телефоном".