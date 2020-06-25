Днями Уляна Супрун заявила про спробу налякати її.

"Сьогодні ввечері біля мого будинку невідомий чоловік вкрай зухвало намагався мене сфотографувати, пхавши телефон мені обличчя. Він поводився дуже нахабно, наче хотів мене налякати", – написала Супрун на своїй сторінці у Facebook 23 червня.

Вона зазначила, що після цього чоловік побіг і сховався в автомобіль, який виїхав зі сторони офісу Медведчука.

Уляна Супрун встигла зафіксувати на фото авто. Це – Mercedes-Benz G 63 AMG – внесено до декларації Мамояна за 2019 рік, повідомив на своїй сторінці в Facebook активіст і виконавчий директор організації ARC.ua Станіслав Грещишин.

Ексміністр охорони здоров'я зазначила, що всередині авто, окрім інших, сидів чоловік дуже схожий на колишнього депутата ВРУ Костянтина Яриніча від БПП, який зараз є членом партії Європейська Солідарність. Також віг є кандидат на посаду голови НСЗУ Національна служба здоров'я України.

"На цю посаду його проштовхує міністр охорони здоров’я Максим Степанов, аби мати в цій інституції "свою людину", – написала Супрун.

Зараз Яриніч – головний лікар Кропивницького онкодиспансеру. Нещодавно його зловили на вимаганні хабара в онкопацієнта.

Разом з адвокатом Уляна Супрун готує заяву до поліції. Сам Яриніч в своєму дописі заперечує, що "підіслав до Супрун людей з телефоном".