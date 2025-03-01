Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на европейского редактора Financial Times Бена Холла. Он добавил, что "хуже не могло быть".

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"Подобного мы еще не видели"

Холл назвал визит Владимира Зеленского шансом спасти его отношения с Трампом после того, как последний за 2 предыдущие недели сделал все, чтобы подорвать авторитет украинского президента.

Их (отношения – 24 Канал) были повреждены, что невозможно восстановить. То, что было названо поводом для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых, что укрепило бы интерес США к экономике Украины на десятилетия вперед, превратилось в гневный спор, который, казалось, выявил многолетнее напряжение и недоверие между двумя лидерами,

– заявил редактор.

Он добавил, что "подобного мы еще не видели" и что оно "наполнит сторонников Украины ужасом".

Зеленский "прямо врезался в суть проблемы"

Президент Зеленский пытался донести Трампу и его команде, что Украина не согласится на прекращение огня без гарантий безопасности, потому что Путин такого мира не будет придерживаться. Редактор FT заметил, что украинский глава "прямо врезался в суть проблемы".

Зеленскому было бы разумнее польстить президенту (Трампу – 24 Канал) и применить весь свой шарм, а не быть таким прямым. Хотя он был мягким, он позволил своим эмоциям говорить... Эмоции также сделали его таким убедительным лидером военного времени,

– добавил Холл.

Он также отметил, что Вэнс и Трамп хотели "драться" с украинским лидером и планировали это заранее.

"Президент и его сторонники возмущены отказом Зеленского дать компромат на сына Джо Байдена Хантера накануне президентских выборов 2020 года и тем, как его давление на украинца стало основанием для процедуры импичмента", – добавил редактор FT.

По его словам, это также помогает Трампу поставить Зеленского в еще более слабую позицию, когда речь идет о мирных переговорах – вероятно, "сцена была подготовлена для засады".