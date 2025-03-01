Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на європейського редактора Financial Times Бена Холла. Він додав, що "гірше не могло бути".

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"Подібного ми ще не бачили"

Холл назвав візит Володимира Зеленського шансом врятувати його стосунки з Трампом після того, як останній за 2 попередні тижні зробив усе, щоб підірвати авторитет українського президента.

Їх (стосунки – 24 Канал) було пошкоджено, що неможливо відновити. Те, що було названо приводом для підписання угоди про видобуток корисних копалин, що зміцнило б інтерес США до економіки України на десятиліття вперед, перетворилося на гнівну суперечку, яка, здавалося, виявила багаторічну напругу та недовіру між двома лідерами,

– заявив редактор.

Він додав, що "подібного ми ще не бачили" та що воно "наповнить прихильників України жахом".

Зеленський "прямо врізався в суть проблеми"

Президент Зеленський намагався донести Трампу та його команді, що Україна не погодиться на припинення вогню без гарантій безпеки, бо Путін такого миру не буде дотримуватися. Редактор FT зауважив, що український глава "прямо врізався в суть проблеми".

Зеленському було б розумніше підлеститися президенту (Трампу – 24 Канал) та застосувати весь свій шарм, а не бути таким прямим. Хоча він був м'яким, він дозволив своїм емоціям говорити... Емоції також зробили його таким переконливим лідером воєнного часу,

– додав Холл.

Він також зауважив, що Венс і Трамп бажали "битися" з українським лідером та планували це заздалегідь.

"Президент і його прихильники обурені відмовою Зеленського дати компромат на сина Джо Байдена Хантера напередодні президентських виборів 2020 року та тим, як його тиск на українця став підставою для процедури імпічменту", – додав редактор FT.

За його словами, це також допомагає Трампу поставити Зеленського в ще слабшу позицію, коли йдеться про мирні переговори – ймовірно, "сцена була підготовлена ​​для засідки".